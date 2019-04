Blod på loftet og kæbebrud: Tæsket med guitar

Fynbo tiltalt for have tævet 54-årig bekendt med guitar, bare næver og spark

En 35-årig mand fynbo af grønlandsk oprindelse og flere vidner blev onsdag afhørt i Retten i Svendborg. Manden er tiltalt for at have gennembanket en noget ældre mand så eftertrykkeligt, at ofret mistede to tænder og brækkede sin kæbe.

Overfaldet skete sidste år i november i det 54-årige voldsoffers lejlighed i Hjerteparken.

Politiets anklager, Anne Marie von Lowzow, forklarer, at den tiltalte udover sine næver og spark have benyttet en guitar som slagvåben. Om der var tale om et elektrisk instrument eller en akustisk guitar, kan hun ikke oplyse.

- Det hele foregik i et drikkelag, og den tiltalte kunne intet huske. Men nogle af de mange vidner kunne bringe mere klarhed over, hvad der skete, fortæller Anne Marie von Lowzow.

Guitaren var blodig

Ofrets kæbebrud var så omfattende, at der ifølge politiets rapporter en overgang var frygt for mandens vejrtrækning. Han blev efterfølgende indlagt og opereret på sygehusets intensiv-afdeling.

Fundet af en smadret, blodig guitar og blodstænk på loftet i ofrets lejlighed har været med til at bestyrke politiets bevismateriale..

Den tiltalte var i går ude af stand til at komme nærmere et troværdigt motiv. Men Fyens Amts Avis har tidligere oplyst, at den 54-årige skulle have været sammen med den tiltaltes kæreste. Efter hans mening havde manden angiveligt forulempet hende.

Oven i det forhold kom, at den anholdte på politigården i Odense skal have sparket en betjent i brystet, og at han ifølge anklageskriftet i sagen i forvejen havde slået sin kæreste og taget kvælertag på hende, så hun mistede bevidstheden.

Retsprocessen endte med at blive udskudt i tre uger, så den tiltalte og flere af vidnerne kan få assistance af en tolk.