Blodig weekend koster 31 personer livet i mexicansk grænseby

En af verdens mest voldelige byer i verden, mexicanske Tijuana, oplevede i den forgange weekend to særligt blodige døgn.

I alt 31 drab blev således meldt til politiet i den mexicanske grænseby.

Myndighederne har dermed registreret 1331 drab i byen i løbet af 2019.

Blandt hændelserne i weekenden var et angreb mod en fest i et hus i byen. Her blev fem personer - tre kvinder og to mænd - dræbt sent om aftenen, da der fra en stor, hvid bil blev affyret skud fra en halvautomatisk riffel

Episoden udspillede sig blot en enkelt gade fra grænsen til USA.

Kort tid efter skyderiet meddelte politiet, at der havde været fire næsten helt samtidige angreb i en af Tijuanas bydele. Mindst fire personer blev dræbt.

Ifølge efterforskere følger de blodige sammenstød en tendens fra 2018. Siden dengang har narkosælgere nederst i hierarkiet kæmpet om territorier i byens gader for at få kontrol over salget af metamfetamin i Tijuana.

Der bor omkring 1,8 millioner mennesker i grænsebyen.

Politiet oplyser samtidig, at fremgang til kartellet ved navn Jalisco Nueva Generacion (CJNG) har ført til øget vold. CJNG har slået sig sammen med det engang magtfulde kartel Arellano Felix.

Sammen forsøger de at overtage kontrollen i Tijuana fra det svækkede Sinaloa-kartel. Den berygtede mafiaboss Joaquin 'El Chapo' Guzmán, der stod i spidsen for Sinaloa, er fængslet på livstid i USA.

En mexicansk organisation ved navn Citizens' Council for Public Security and Criminal Justice udnævnte i 2018 Tijuana som "den mest voldelige by i verden". Det var baseret på antal drab per 100.000 indbyggere.

Tijuana lå nummer et med 138 drab per 100.000 indbyggere.