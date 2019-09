Blodigt knivdrama blev måske filmet

Videokameraer på en boligblok i Kolding kan måske afsløre, hvordan - og af hvem - en 26-årig Kolding-kvinde i mandags blev smidt ud over en 1. sals altan på Skovvejen, efter hun forinden blev ramt af flere knivstik.

Politiets efterforskningschef, Frede Nissen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er sikret videomateriale fra stationære kameraer få meter fra altanen.

- Vi er ved at gennemgå optagelserne, men det er endnu for tidligt at sige, om materialet kan bruges som dokumentation, siger han.

Stadig tydelige blodspor

Tydelige blodspor på murværket vidner trods flere dages regn fortsat om, at kvinden blødte kraftigt, da hun mandag ved 18-tiden af ukendte årsager blev tvunget ud over altanen og derefter faldt fem-seks meter ned på nogle fliser.

De videokameraer, som boligselskabet har monteret på husmuren, sidder en halv snes meter fra stedet i højde med stueetagen. Der er to kameraer i hver ende af boligblokken.

Ekskæreste fængslet for drabsforsøg

Tre mellemøstlige mænd i alderen 26-37 år blev i går sigtet for drabsforsøg og fremstillet i grundlovsforhør i retten i Kolding. To af mændene, den 37-årige, som er kvindens tidligere samlever, og den 26-årige blev senere varetægtsfængslet i henholdsvis fire og to uger.

Mændene har ifølge sigtelsen forsøgt at slå kvinden ihjel ved at stikke hende adskillige gange med kniv foran på halsen, i nakken, i ryggen og i maveregionen, hvorefter de smed hende ud over altanen.

Fundet af forbipasserende

På fliserne neden for ejendommen blev den svært medtagne kvinde kort efter fundet af forbipasserende, som straks slog alarm. Kvinden var i livsfare i timerne efter, men i går meddelte politiet, at hendes tilstand er stabil.

De tre mænd blev anholdt, mens de stadig befandt sig i den blodtilstænkede lejlighed sammen med et toårigt barn, som den sårede kvinde har med den 37-årige mand. Barnet er i de sociale myndigheders varetægt.

- Hvis nogen har set eller hørt noget fra lejligheden i mandags sidst på eftermiddagen, vil vi gerne høre fra dem på politiets hovednummer 114, siger efterforskningsleder Frede Nissen.