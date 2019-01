Blodtapper-sag: Faster havde frygtelig mistanke

I 2014 fornemmede fasteren, at noget var galt. Derfor lavede hendes mand en underretning, som handlede om Münchausen by proxy, fortæller fasteren i retten

En af de mange vidner, som er indkaldt i retten i Herning, er fasteren til den lille dreng. Hun forklarede, at hendes bekymring allerede i 2014 var så stor, at hun og hendes mand valgte at lave en anonym underretning til Ringkøbing-Skjern kommune. Her sagde de direkte, at de frygtede, at den 36-årige kvinde led af Münchausen by proxy.

Flere ting havde undret fasteren under nevøens lange sygdomsforløb.

- Jeg syntes, at det var meget mærkeligt, at hver gang der skete ting - også frygtelige ting - så var der taget billeder i selve øjeblikket, fortalte fasteren blandt andet i retten.

Fasteren bor på Sjælland, og da den 36-årige kvinde og eksmanden en gang skulle deltage i et løb, boede familien ved fasteren. Den weekend legede drengen med hendes børn, og fasteren så ham som en glad dreng, der gerne ville lege.

- Det undrede mig, da jeg så billeder derfra, at så sad han i en kørestol. Jeg tænkte, at han var placeret der for at skulle se syg ud, og det var noget, jeg ofte havde set.

Var bekymret for ernæringen

Fasteren og hendes mands bekymring gik også på maden, som kvindens børn fik.

- Det jeg så, var, at børnene ikke fik ret meget almindelig mad, men rigtig meget sukker. Vi var virkelig bekymrede for, at det kunne være en af grundene til, at hans sygdom ikke blev bedre.

- Jeg havde forsøgt at skrive med hende (den 36-årige kvinde), men det var tydeligt, at det var noget, jeg ikke skulle blande mig i.

Derfor ringende fasterens mand til Ringkøbing-Skjern kommune med deres bekymring, og i det opkald, nævnte han direkte Münchausen by proxy sydrom.

- Vi sagde til kommunen, at vi var bange for, at hun (den 36-årige kvinde) bevidst skadede sit barn.

Den 36-årige forsvarsadvokat spurgte hvorfor fasteren ikke havde talt med barnets far, om bekymringen. Fasteren svarede i retten, at faderen var et sted i livet, hvor han ikke kunne gå imod moderen.

Mistanke opstod

I sommeren 2017 opstod der mistanke hos lægerne om, at moderen kunne være skyld i drengens alvorlige blodmangel.

Det førte til, at Midt- og Vestjyllands Politi etablerede videoovervågning af kvindens hjem, og hun blev anholdt.

Den tiltalte har erkendt sig delvist skyldig i anklagen. Ifølge hendes forsvarsadvokat foregik det under påvirkning af Münchhausen by proxy

I følge TV MIDTVEST kan Ringkøbing-Skjern Kommune ikke genkende familiens udlægning om, at de blev advaret tre år tidligere.

- Vi kan ikke se i vores system, at der er nogen underretninger. Og vi er gået både nogle måneder frem og tilbage i forhold til august 2014, fortæller fagchef for Børn og Unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, Claus Friis Lange til TV MIDTVEST.