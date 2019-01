Blodtapper-sag: Sådan har drengen det i dag

En far vidnede tirsdag i retten i sagen mod hans ekskone, der er tiltalt for at have tappet blod fra parrets søn i en årrække

I sagen om en mors blodtapning af en lille dreng gennem en årrække var det i dag blevet barnets fars tur til at vidne i retten.

Faderen satte sig stille i vidneskranken i retten i Herning og holdt blikket stift rettet mod anklageren.

I dag

Anklageren spurgte faderen til, hvordan sønnen havde haft det efter, at moderen blev anholdt i september 2017.

Her forklarede faderen blandt andet, at sønnen havde fået kulør i kinder og læber. Han havde normale lange dage i skolen, og havde nogle måneder efter anholdelsen af moderen ikke længere behov for at gå i en specialskole.

- Han fik noget jerntilskud i starten, da hans jerndepoter var i bund, men da lægerne var tilfreds med niveauet, var der ikke mere at komme efter. Han får heller ikke ernæringstilskud i dag. Faktisk er han en helt normal dreng. Efter et par måneder stoppede vi også de ugentlige besøg til sygehuset, fortalte faderen i retten.

Selvom drengen i dag har det fysisk rigtig godt, har årene med gentagen blodtapning sat sine spor.

- Han er bagud rent motorisk. Løb og cykling er slet ikke alderssvarende, men ellers er han helt som hans andre søskende var, da de var i hans alder. Han er en dreng, som virkelig gerne vil lege, og i dag er han ikke nær så træt, som tidligere, sagde faderen.

'Han blev en bleg dreng'

I retten forklarede manden, at han og den nu tiltalte 36-årige kvinde har flere børn sammen, hvoraf drengen, sagen handler om, er den yngste.

Det første halve år af drengens liv, var familien indlagt meget på Herning Sygehus grundet en tarmsygdom. Det bekræftede faderen i retten. Han fortalte, at hans opgave var at være hjemme med familiens andre børn. Da sønnen var et halvt år, fik barnet indlagt en CVK, et kateter, for at få ekstra ernæring. Faderen fortalte, at begge forældre kunne håndtere CVK'en, men det primært var den 36-årige kvinde, da han var på arbejde i dagtimerne, og hun gik hjemme.

- Det var først efter CVK'en blev indlagt, at det begyndte med blodmanglen. Han blev en meget bleg dreng. Først havde vi indtryk af, at det skyldtes noget medicin, han fik for tarmsygdommen, men da det blev fjernet, fortsatte problemet med blodmanglen.

- Jeg gjorde mig ikke nogen direkte tanker selv andet end samme undring som lægerne. Måske jeg tænkte, at det kunne skyldes noget i vores hjem, men jeg havde ingen anelse om, at det kunne skyldes, han blev tappet, forklarede faderen i retten.

Primært mor som havde omsorgen

Parret blev skilt omkring 2013, men efter halvandet år fandt forældrene sammen igen. Det holdt dog kun i halvandet år, før de igen flyttede fra hinanden.

I perioden hvor forældrene boede sammen, forklarede faderen i retten, at det primært var den 36-årige mor, der havde omsorgen for børnene, da han var på arbejde, og hun gik hjemme. I perioderne, hvor de boede adskilt, så faren børnene hver anden weekend. Ind i mellem spiste de sammen i hverdagene.

På et tidspunkt var moderen bekymret for, at de på sygehuset ville fjerne CVK'en fra drengen.

- Hun (den 36-årige mor) var bange for, at de ville fjerne den, og hun mente, at han stadig havde behov for den. Det var ikke noget, jeg som sådan var uenig i. Han var jo en bleg og træt dreng og havde stadig mange problemer, sagde faderen.

Moderen er tiltalt for via CVK'en at have foretaget den hemmelige blodtapning af sønnen. Hun har erkendt sig skyldig, men ikke i så mange år, som anklagemyndigheden mener, hun har foretaget blodtapningen.

Kvindens forsvarer mener, at kvinden har handlet som følge af lidelsen Münchausen by proxy.

Drengens mystiske blodmangel blev af lægerne forsøgt holdt i skak med blodtransfusioner.

En videoafhøring af drengen blev i dag i retten spillet for lukkede døre.

Retssagen fortsætter med forventet dom 7. februar.