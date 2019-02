Blodtappersag: Nu er dommen faldet

En 36-årig kvinde fra Skjern er ved Retten i Herning i dag blevet idømt fire års fængsel i en sag om blodtapning af sin lille søn.

Hun er dømt for grov vold og mishandling, da hun gennem fem år har tappet en halv liter blod hver uge fra sit yngste barn.

Moderen blev dømt efter straffelovens paragraf 245 som er: 'Legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller mishandling'.

Hun havde erkendt sig delvis skyldig i anklageskriftet men efter en mildere voldsparagraf end den, hun blev dømt efter.

Münchausen by proxy

Kvinden fik i december 2017 lavet en mentalerklæring, hvor hun bliver beskrevet som usikker, indadvendt og sensetiv. Blandet andet har den 36-årig kvinde tidligere i sit liv haft en spiseforstyrrelse, hvor hun tabte sig 20 kilo.

I erklæringen fra retslægerne blev hun ikke fundet psykotisk eller med svær afvigende personlighed - og derfor velegnet til en almindelig fængselsstraf.

Diagnosen Münchausen by proxy blev dog nævnt i mentalerklæringen, men den fik ingen indflydelse på selve kendelsen om, at hun var skyldig i grov vold.

Kvinden blev anholdt i september 2017, hvor drengen var seks år gammel. Hun har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen og har derfor allerede afsonet 14 måneder af sin straf.

Moderen tog det roligt

Tidligere har vi set moderen reagere meget voldsomt i retten, blandt andet tidligere i dag, da skyldkendelsen blev afgjort. Men da dommen blev sagt i retten klokken 13.30, var reaktionen anderledes.

Roligt rejste hun sig og gik med sin forsvarer ud for at snakke eventuel anke. Da de kom retur, satte både forsvareren og den 36-årige kvinde sig på stolen, og forsvareren sagde så, at hans klient modtager dommen.

Den 36-årige kvinde skal forblive varetægtsfængslet under eventuel anke, eller til afsoning kan iværksættes.