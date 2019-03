Blogger sigtet: Delte drabsvideo

Bloggeren Jaleh Tavakoli er en af de 12 personer, som torsdag blev sigtet for at dele drabsvideoen af danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland. Det oplyser Jaleh Tavakoli på Facebook.

- Ja, jeg er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 264 D, stk. 2, indleder hun og skriver videre, at det er Louisa Vestager Petersens forældre, som har anmeldt hende.

- Det er jeg meget ked af, fordi min mening ikke har været at udstille Louisa, fortsætter hun.

Jaleh Tavakoli delte videoen på den sociale nyheds- og underholdningsside Reddit. En lovovertrædelse, hvis strafferamme er op til tre års fængsel.

Foruden de 12 sigtede personer er yderligere to blevet sigtet for offentligt at have billiget de bestialske drab på de to forsvarsløse skandinavere.

Modreaktion

Grundlaget for delingen skal ifølge Jaleh Tavakoli findes i, at 'næsten alle danske medier' tilbage i 2009 viste billeder og video af drabet af den 26-årige iranske kvinde Neda Agha Soltan.

Hun mistede livet tilbage i 2009 i forbindelse med en demonstration, hvor hun angiveligt blev ramt af skud.

- Billederne var modbydelige, og de vil sammen med videoen af Louisa og Maren altid forfølge mig, skriver Jaleh Tavakoli, som efter eget udsagn ofte var i følgeskab med Neda Agha Soltan.

Jaleh Travakoli og Inger Støjberg ved en Hitz Buth Tahrir-moddemonstration på Nørrebro i 2014. Foto: Anthon Unger

- Vores politikere og medier lever desværre for ofte ikke op til deres ansvar i de her år, og det er sagen og sigtelsen af mig eksempler på, skriver Jaleh Tavakoli afslutningsvis.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jaleh Tavakoli. Hun ønsker ikke at uddybe sit Facebook-opslag på nuværende tidspunkt, men bekræfter, at hun er sigtet i sagen.

Slet videoen

Østjyllands Politi oplyste i en pressemeddelelse torsdag, at man har valgt at sigte de 14 personer for delingen af videoen. Blandt de sigtede er seks personer under 18 år, hvoraf to af dem er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Videoen er primært blevet delt på chattjenesten Facebook Messenger, men også på sociale medier som eksempelvis Reddit.

Politiet gør opmærksom på, hvor krænkende videoen er for pårørende og opfordrer til, at man sletter videoen med det samme, hvis man får den tilsendt.

- Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste, siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.