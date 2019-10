Blotter dømt: Sneg sig ind ad åbent vindue

Retten i Aarhus har onsdag idømt en 29-årig mand 10 måneders ubetinget fængsel for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Ifølge Østjyllands Politi sneg manden sig 28. april ind ad vinduet i en stuelejlighed i Tranbjerg, hvor en 20-årig kvinde lå og sov.

Manden har selv forklaret, at han blev seksuelt opstemt af synet, så derfor besluttede han sig for at kravle ind, tage alt sit tøj af og spørge kvinden, om de skulle have samleje.

Da kvinden vågnede, bad hun med det samme den 29-årige om at tage tøjet på og forlade stedet. Kort efter blev manden spottet af en politipatrulje, som anholdt ham ud fra det signalement, kvinden havde givet.

Den 29-årige mand blev dømt for blufærdighedskrænkelse på baggrund af denne hændelse. Herudover blev han dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse i december 2017, hvor han blottede sig for to forskellige kvinder på et stisystem i Brabrand.

Han blev også dømt for at have stjålet tre pornoblade i en butik.

Anklager Anna Truelsen er tilfreds med rettens afgørelse om 10 måneders ubetinget fængsel.

'Den 29-årige er også tidligere dømt for forskellige former for blufærdighedskrænkelser, men alligevel er han fortsat med lignende kriminalitet. Det seneste tilfælde var særligt groft, idet han brød ind og krænkede en kvinde i et privat hjem. Derfor er jeg tilfreds med, at han nu er blevet idømt en længere ubetinget fængselsstraf', siger hun i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Den 29-årige modtog dommen og er nu varetægtsfængslet.