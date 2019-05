Bo er forsvundet: Nyt fund bekymrer politiet

Mandag aften blev den 51-årige Bo Overgaard fra Ørum Djurs efterlyst af politiet, efter ingen havde hørt fra ham siden i torsdags. Gårsdagens eftersøgning gav et nyt spor i sagen.

Østjyllands Politi fandt nemlig den forsvundnes PGO HOT knallert på Voer Færgevej ved Randers Fjord over 30 km fra hans hjem i Ørum.

- Det er helt oppe ved udmundingen af Randers Fjord. Det bekymrer os selvfølgelig yderligere, at den er fundet så tæt på vandet, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens Rønberg, til TV2 Østjylland.

Hundepatruljerne ledte efter Bo Overgaard mandag aften og fandt altså knallerten efter et tip fra en borger. I nat holdt man pause på grund af mørket.

- Nu skal vi have taget en beslutning om, hvordan vi leder i dag. Vi opfordrer stadig folk til at kigge efter ham – især i områderne omkring bopælen i Ørum og fundet af knallerten ved fjorden, siger Jens Rønberg.

Mandag aften lød det fra politiet, at den forsvundne har for vane at køre lange ture på sin knallert, men han plejer altid at lægge en seddel med sin destination.

Bo Overgaard bor i en støttebolig og får besøg af hjemmeplejen et par gange om ugen.

- Sidst der var nogen, der besøgte ham, var for fire dage siden, og de eneste elektroniske spor vi kan finde på ham indtil videre, er fire dage gamle, sagde vagtchefen ved Østjyllands Politi, Stig Heidemann, mandag til TV2 Østjylland.

De pårørende slog derfor alarm og involverede politiet i den 51-åriges forsvinden.

Har du oplysninger i sagen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på tlf. 114.