Bodil er nabo til voldsom naturbrand: - Vi er enormt oprevne

Ved du noget om sagen? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Blot en kilometer fra det sted, hvor en voldsom brand hærger i Dokkedal i Nordjylland onsdag aften, bor Bodil Bach. Hun ejer med sin mand Lille Vildmose Bed & Breakfast, og her er den store brand ikke gået ubemærket hen.

- Vejen udenfor vores Bed & Breakfast er fuldstændig spærret. Så vores gæster kan hverken komme ud eller ind. Vi har to gæster, der er på vej lige nu, og dem har vi måttet lede af en helt anden vej over telefonen, siger Bodil Bach.

Ifølge Bodil Bach er hun og hendes gæster meget påvirkede af situationen.

- Blandt vores gæster har vi to ældre kvinder fra Tyskland. De er naturligvis meget påvirkede, og vi er også selv enormt oprevne. Selvfølgelig er vi påvirkede af det, og det er ikke rart, at det kommer så tæt på. Man er jo bange for, at branden spreder sig, men vi er taknemmelige for den store indsats, brandvæsenet gør, siger Bodil Bach.

Her ses Lille Vildmose Bed & Breakfast. Foto: Lille Vildmode Bed & Breakfast

Stor sky

Bodil Bach fortæller, at man tydeligt kan se branden fra hendes Bed & Breakfast.

- Vi kan tydeligt se det her fra. Der er en kæmpe sort sky. Men vi er begunstiget af, at vinden driver væk fra os. Men hvis vi bare kører en anelse tættere på stedet, hvor det brænder, så lugter der meget kraftigt, og det svier i øjnene, fortæller hun.

Bodil Bachs fokus er dog mest af alt på at gøre det behageligt for sine gæster på trods af den ubehagelige situation, de lige nu står i.

- Vi er selvfølgelig på vagt hele tiden, men vores største fokus er at tage hånd om vores gæster. De er selvfølgelig nervøse, og vores fokus er på at sikre, at de har det godt og tage os af dem, hvis de har spørgsmål, fortæller hun.

Ifølge Bodil Bach er de endnu ikke blevet bedt om at evakuere, og det håber hun heller ikke bliver nødvendigt.

- Vi har ikke hørt noget endnu, og jeg håber selvfølgelig, at de snart får branden under kontrol, så den ikke kommer tættere på os.

Her ses branden. Foto: René Schütze

Brandmændene kæmper med flammerne. Foto: René Schütze

Arbejder på højtryk

Klokken 22.50 onsdag aftenoplyser beredskabschef Jan Nedza til Ekstra Bladet, at branden er ved at være under kontrol. De har hele onsdag aften arbejdet på højtryk for at få branden under kontrol.

- Vi tror, at vi er ved at have styr på det, og at branden er ved at være stoppet. Jeg tør aldrig garantere noget, men vi er positive.

- Nu gælder det slukningsarbejdet. Vi har 25 mand deroppe hele natten, og så må vi se, hvad der sker. Vi kan ikke udelukke, at branden blusser op i løbet af natten.