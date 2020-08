Bodil så forulykket fly i flammer - Jeg hørte en eksplosion

Bodil Bjældskov Jensen stod i sin have, da hun hørte et brag.

Det var da et mindre propelfly med to par ombord - to mænd og to kvinder - styrtede.

- Og så hørte jeg en eksplosion, fortæller den 64-årige beboer på øen Fur, der bor cirka 100 meter fra ulykkesstedet, hvor to kvinder blev dræbt i flystyrtet søndag eftermiddag kort efter klokken 16. Mændene blev fløjet til Rigshospitalet med alvorlige brandsår. Kvinderne døde.

Bodil stod i sin have, da hun første hørte et brag efterfulgt af noget, der lød som en eksplosion. Foto: René Schütze

To par i flystyrt: Kvinderne dræbt - mændene på hospitalet

Da det første brag lød, troede Bodil Bjældskov Jensen først, at der var noget landbrugsmaskineri, der var gået i stykker. Da eksplosionen lød, og hun kunne se røg, blev hun bekymret og satte af sted i sin bil.

Da hun kom røgen nærmere, så hun ulykken foran sig.

- Jeg kan se flyet, der hænger i et træ og er gået i flammer.

- Der er kraftig røg. Flammerne var vel tre eller fire meter høje, siger hun.

Flyet styrtede ned i et træ. Foto: René Schütze

To personer døde efter flystyrt på Fur

De to par var tidligere søndag ankommet til Fur, hvor de havde været nogle timer, inden de ville lette igen. Foto: René Schütze

Hang i et træ

Hun kan ikke for ild og røg se, at der bag flammerne er to døde og to med alvorlige brandsår ved Fur Flyveplads. Ekstra Bladet har også tidligere søndag talt med ejeren af flyvepladsen, Poul-Erik Haubo.

- Der hænger et fly i et træ. Det er vist helt ødelagt, sagde han til Ekstra Bladet.

Søndag aften er havarikommissionen til stede og undersøger ulykken. Foto: René Schütze

Ulykken skal søndag aften undersøges nærmere af havarikommissionen for at kortlægge, hvordan flyet kunne styrte.

Vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau kunne tidligere søndag aften oplyse, at man ved, at flyet styrtede i forbindelse med afgang. Det kørte ad startbanen, lettede, for så at styrte af endnu ukendte årsager.

Havarikommissionen er på stedet med lygter i mørket og undersøget flyet. Foto: René Schütze

På fotos fra ulykken kan det ses, at flyet er brækket midt over. Det er formentlig sket, da flyet styrtede ned i træet, men det er ikke slået fast.

Alle fire involveret i ulykken var i deres midt 40'ere.

Det ser ud til, at flyet et brækket over i to. Foto: René Schütze