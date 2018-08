Bøddel i babytøj: Dømt for tortur-sex med 10-årig

David Challenor hævder, at hans offer er løgnagtig, og at han er uskyldigheden selv.

Men i retten har beviser i form af trofæ-fotografier og S/M-værktøj fundet på hans loft i Coventry tårnet sig op imod den 50-årige brite, og mandag blev han idømt 22 års fængsel for at have voldtaget, tortureret og frihedsberøvet en 10-årig pige i en ukendt periode i 2015.

Det skriver The Independent, Daily Mail og Coventry Telegraph.

I forløbet filmede han angiveligt overgrebene 'til senere brug', og der blev også fundet ulovligt pornografisk materiale hentet på nettet i hans og kærestens parcelhus.

Ødelagt af overgrebene

Manden blev af dommer Nicholas Syfret beskrevet som 'fordærvet', og pigens forsvarer, Robert Sandford, konstaterede før strafudmålingen, at hans klient stadigvæk er traumatiseret af overgrebene:

- Hun er ødelagt. Det er der ingen grund til at skjule.

I den 11 dage lange retssag kom det frem, at pigen blev spærret inde i et loftsrum, som var proppet med sadomasochistisk sexlegetøj. Der var reb bundet fast til loftsbjælker, sexdukker, læderpiske og gaffa-tape.

Sadomasochist i babytøj

Før politiet ransagede rummet og fandt remedierne forklarede pigen, at hun blev pisket, bundet, voldtaget, tvunget til oralsex og udsat for elektrochok.

David Challenor klædte sig, har pigen forklaret, ud i babytøj i voksen-størrelse i forbindelse med mishandlingen af hende. Han foldede en ble om sit eget underliv og kaldte sig Lucy.

I en periode efter at være sluppet fri var pigen angiveligt for bange til at fortælle om overgrebene. Hun endte dog med at betro sig til en voksen tillidsperson, der slog alarm til det lokale politi.

David Challenor er diagnosticeret som mentalt afvigende, men egnet til almindelig straf. Han vil efter dommen være registreret som seksualforbryder resten af sit liv.