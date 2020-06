Boede med død mor i fem år

65-årig tysker mistænkt for at ville ville leve af moderens pension efter hendes død

Indbyggerne i den lille midttyske by Untergrombach sidder rystede tilbage, efter at det er kommet frem, at en beboer i byen boede med sin døde mor i fem år.

Det skriver Bild.

Sagen kom for dagen, da politiet 15. juni troppede op i byen og ringede på døren til det grønne hus, der ligger i byens udkant.

Med sig havde havde betjentene en dommerkendelse, og derfor kunne beboeren, en 65-årig mand, ikke nægte dem adgang. I et soveværelse på husets første sal fandt politifolkene det mumificerede lig af den 65-årige beboers mor, der ved sin død var 89 år.

Til politiet oplyste beboeren, at hun havde været død i fem år.

Det var et tip fra andre beboere i området, der førte politiet på sporet i sagen. Allerede for fem år siden havde politiet modtaget en mail fra en bekymret borger, der undrede sig over, at man ikke længere så kvinden i gadebilledet.

Til andre indbyggere forklarede den 65-årige, at hans mor nu var sengeliggende. Dette betvivlede anmelderen dog.

Den 65-årige var efter en årrække vendt hjem til barndomshjemmet, hvor han flyttede ind hos sin mor.

Dødsårsagen menes at være naturlig bortgang. Og politiet efterforsker nu den 65-årige, der mistænkes for at have villet svindlet sådan, at han kunne hæve moderens pension.

Han er ikke varetægtsfængslet.