Boede tæt på politiboss: Daniel var 16 år om at erkende dobbeltmord

To af de seneste årtiers største kriminalgåder er i løbet af få dage blevet opklaret i Sverige.

Først udpegede politiet den nu afdøde højreradikale Stig Engström som statsminister Olof Palmes morder tilbage i 1986.

Nu er turen kommet til dobbeltmordet på en otteårig dreng og en 56-årig kvinde i Linköping. Det drejer sig om Mohamad Ammouri og Anna-Lena Svenson, som begge 19. oktober 2004 om morgenen blev dræbt af stik med en butterflykniv i et boligområde i den svenske provinsby Linköping.

Gerningsmanden stak af. Drabsvåbnet efterlod han sig.

Den dræbte Mohamad Ammouri mindes her ved en højtidlighed i sin hjemby får dage efter drabet i 2004. Foto: Mattias Carlsson/Ritzau Scanpix

Helt sensationelt har en lokal enspænder nu ifølge Expressen, Aftonbladet og Dagens Nyheter tilstået uden forbehold. Det drejer sig om den hidtil ustraffede nu 37-årige Daniel Nyqvist, der boede alene i en lejlighed i netop Linköping.

Det bekræfter hans advokat, Johan Ritzer, over for nyhedsmediet TT.

- Han har givet udtryk for, at det er en lettelse, siger forsvareren.

13.000 tip i drabssagen

Den gådefulde Daniel Nyqvist har i 16 år formået at holde sig under politiets radar ved at forholde sig tavs, undgå sociale kontakter og føre en yderst beskeden tilværelse.

Det kunne lade sig gøre, selvom politiet lå inde med en stærk dna-profil og gennem årene har fået 13.000 tip i drabssagen og haft 5000 mænd til afhøring, og selvom Daniel Nyqvist i høj grad ligner det fantom-billede, som myndighederne lagde ud efter drabene.

Hundreder af mennesker deltog i Mohamad Ammouris begravelse i den libanesiske by Tfahta. Foto: Lars Rosengren/Ritzau Scanpix

Det falder også i øjnene, at manden i adskillige år boede kun 50 meter fra en politichef, som en overgang ledede drabsefterforskningen.

Den yderst fåmælte særling boede langt op i voksenalderen hos sine forældre, men de er for længst døde. I de senere år levede han angiveligt af en beskeden forsikring og social ydelse.

Genkendt af barndomsven

I januar i år mente en barndomsven at genkende Daniel Nyqvist som personen på politiets fantombillede. Han kunne også fortælle, at den meget tilbagetrukne mand havde en samling af butterflyknive.

Svensk politis fantombillede af den formodede drabsmand førte med 16 års forsinkelse til Daniel Nyqvists anholdelse. Foto: Politifoto

I sidste ende blev Daniel Nyqvist identificeret ved hjælp af 'genetisk genealogi'. Det er ifølge Dagens Nyheter første gang i svensk kriminalhistorie, at politiet på den måde har haft fuldt udbytte af et nyt, udvidet dna-register og slægtsforskning.

Helt konkret har politiet ved hjælp af fingeraftryk og et kompliceret program genereret match af fjerne slægtninge. På den måde har de opbygget et stamtræ helt tilbage til 1700-tallet, som de så har koblet til den mistænkte gerningsmand.

- Det her er en større revolution end fingeraftrykket. Jeg tror, at det kommer til at blive vores standardprocedure i fremtiden. Det er et meget kraftfuldt værktøj, siger Peter Sjölund.

Kvinde ville hjælp dreng

Expressen har talt med naboer og barndomsvenner, hvoraf de fleste aldrig har set Daniel Nyqvist, mens andre ikke har set ham i en årrække. De fortæller, at den psykisk hæmmede fyr allerede som ung isolerede sig.

- Det var så forfærdelig trist, siger barndomsvennen Dan Nilsson til Expressen.

Se også: Gennembrud i brutalt drab fra 2004

Det er uklart, hvad motivet bag dobbeltdrabet kan være. Anna-Lena Svenson blev ifølge politiet stukket ihjel, da hun ville komme den otteårige dreng Mohamad Ammouri til undsætning.

Drengen var på vej i skole, da han blev dræbt af adskillige knivstik.

Daniel Nyqvist blev i sidste uge varetægtsfængslet i sagen. Svenske medier rapporterer, at han ikke fortrak en mine.