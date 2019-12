Boede tæt på terroranholdte: - De var utroligt velklædte og gik i jakkesæt

Beboerne i den ransagede lejlighed i Gersagerparken var altid utroligt venlige. De smilede, hilste høfligt og holdt altid døren. Men der var også ting ved dem, som gjorde en af deres naboer utryg.

Af hensyn til sin sikkerhed ønsker han at være anonym. Ekstra Bladet er bekendt med mandens fulde identitet.

- Det har altid undret mig, at man kun har set noget til dem fra klokken 23 og frem, hvor der pludselig var en voldsom trafik af mennesker om natten. Så kommer der én mand, så kommer der en mere, og sådan er det blevet ved og ved, fortæller naboen til Ekstra Bladet.

Ifølge flere naboer i opgangen, som Ekstra Bladet har talt med, beskrives beboerne i den ransagede lejlighed som tre-fire personer af mellemøstligt udseende, som alle taler 'godt dansk'.

Mænd i jakkesæt

Naboen bed også mærke i den påklædning, som de mænd, der rendte ind og ud, ofte havde.

- De var altid utroligt velklædte og i jakkesæt. Det er selvfølgelig noget, man lægger mærke til herude, hvor de fleste går i almindeligt tøj. Det har jeg undret mig over, fortæller naboen.

Ovenpå gårsdagens anholdelser, hvor opgangen blev evakueret, er naboen ikke helt kommet sig over chokket.

- Det er en voldsom oplevelse at blive evakueret fra sit hjem, og det har jo også været med til at gøre det mere alvorligt. Jeg bliver chokeret over sådan noget, det gør jeg sgu. Også at det er så tæt på, det er ikke særligt sjovt. Jeg er lidt utryg ved situationen, fortæller naboen.

Terror-forsker: Det er helt usædvanligt

Overblik: Det ved vi om terroraktion