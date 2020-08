Bøder og tumult: Politiet slog hårdt ned

På forhånd havde politiet gjort det klart, at de ville slå hårdt ned på musikstøj. Bøder ville blive givet uden varsel og højttalere kunne blive konfiskeret.

Rune Vulpius havde fredag aften placeret en højttaler på sin cykel. Klokken lidt i 24 kunne den høres ud over Nørrebro Skatepark.

Klokken 00:20 havde civilklædte politimænd lukket musikken ned og uddelt en bøde på 1500 kroner til ham.

Cyklen blev ført ned, og på vej ud af skateparken stoppede Rune Vulpius for at snakke roligt med politimændene.

Mens de snakkede, begyndte en mand et stykke væk at danse skubbende op ad en af politimændene.

Det endte til sidst i tumult, og manden blev ført væk af betjentene.

Ville bare spille musik for de festglade

Det var ifølge 31-årige Rune Vulpius selv ikke af dårlige intentioner, at han spillede musik for de feststemte københavnere.

Han ville skabe god stemning, og han følte at Nørrebroparken var et godt sted at gøre det uden at chikanere naboer.

- Jeg prøver at finde nogle lokationer, hvor det ikke generer så mange. Her ved skateparken og Nørrebroparken, der spiller vi væk fra bygninger. Vi spiller mod folk, der sidder herinde, og vi stopper også omkring midnat, siger han.

Vidste ikke, at han gjorde noget galt

Bøden faldt som lovet af politiet uden varsel til Rune Vulpius, men højttaleren fik han dog lov til at tage med hjem. Han beskriver selv, at han ikke var bevidst om politiets nye tilgang.

- Jeg vidste det ikke. Det var en ny opstramning, der blev lavet her for nyligt. Det skete indenfor de sidste 24 timer. Det var jeg ikke klar over, da vi tog ud for at spille lidt musik, siger han.

Der skal ske noget

Rune Vulpius er ærgerlig over politiets hårde tilgang. Han har før oplevet, at blive hevet til side på grund af sin højtaler, men har altid kunne løse det med dialog.

- Jeg har altid talt med politiet om det. Denne her gang, så skulle vi ikke længere hen end 20 minutter over midnat, så fik jeg en bøde.

Han mener, at man skal have større forståelse for, at folk er feststemte efter at have været i isolation i foråret.

- Der skal ske et eller andet. Folk har brug for, at der er gang i den igen. Jeg vil bare ud og spille noget musik og gøre folk glade.

Byen lukket ned

Efter Ekstra Bladet fangede episoden i Nørrebroparken, kørte vi rundt i det københavnske natteliv for at se, om der fortsat var fest på nogle af politiets hotspots.

Byen var rungende stille på de ellers livlige steder. Søndre Boulevard lå mørk hen. Bortset fra en enkelt privatfest i stueetagen og en lille trådløs højtaler i midterrabatten var festen meget stille.

Islands Brygge var mennesketomt og også Nordhavn lå stille hen ud over et par enkelte, der var ude og tage en natdukkert.