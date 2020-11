Bøderegn på gågade

En færdselskontrol på Strøget og i de omkringliggende gågader var tirsdag en indbringende affære for Københavns Politi.

86 bøder blev udskrevet, meddeler myndigheden til Ekstra Bladet.

Størstedelen af bøderne gik til syndere, der cyklede i gågaderne og kørte over for rødt lys.

- Strøggaderne er gader, hvor mange mennesker dagligt færdes til fods, og derfor er det ikke tilladt at cykle i gaderne, da det kan give nogle farlige situationer, siger leder af nærpolitiet i Indre By, Henrik Moll, til Ekstra Bladet.

- Desværre ser vi mange cyklister, der ikke respekterer skiltningen, og derfor laver vi jævnligt kontroller i området, tilføjer han.

Udover cyklisterne gik ordensmagtens aktion også udover motorkøretøjer. 17 fik bøder for ikke at respektere skiltning. Fem af dem fik et klip i kørekortet for at køre mod skiltningen 'indkørsel forbudt'.

Færdselsforseelserne kostede i går cyklisterne 65.000 kroner.

Bødestørrelsen for at…

Cykle på gågade = 700 kroner.

Cykle over for rødt lys = 1000 kroner.

Cykle, hvor der skiltes med, at der er indkørsel forbudt = 1000 kroner.

Brug af mobil på cykel = 1000 kroner.

Ekstra Bladet afventer de øvrige detaljer om bødestørrelserne fra Københavns Politi.