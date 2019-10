Bøderegn til gaderæs: - Det er galimatias

Københavns Vestegns Politi har haft bødeblokken fremme over weekenden.

Det er sket i forbindelse med gaderæset 'Striben,' som har afholdt sæsonafslutning fredag og lørdag. Til eventet samles bilentusiaster, og i den forbindelse er der nogen, der vælger at teste maskinerne mod hinanden.

Det fortæller politiassistent Erik Andersen.

- Eventet kan betegnes som slutningen af sommersæsonen. Vi ved, at de samler mange biler til det, og det er voldsomt generende for dem, der bor i nærområdet. De kører tilmed langtfra altid sådan, som de skal ifølge reglerne, siger politiassistenten.

Politiets bøderegn I forbindelse med gaderæset Striben har Københavns Vestegns Politi haft følgende forelæg. 4 står til ubetinget at miste kørekortet. 10 kan få en betinget frakendelse af kørekortet. 4 kørte gaderæs. 2 kørte uden kørekort. 12 havde forkert lygteføring. 5 manglede nummerplade. 4 kørte over for rødt. 8 p-afgifter. 13 andre sager. Kilde: Københavns Vestegns Politi. Vis mere Luk

Vanvidsræs

Ifølge Københavns Vestegns Politi har de ikke noget problem med, at de unge bilentusiaster mødes.

- Vores fokus er ikke på, at de samles, for det skal de have lov til. Men de skal altså respektere beboerne i områderne og overholde færdselsloven.

- De kører ud på et aftalt sted og kører ræs to personer ad gangen. Over weekenden har vi stoppet personer i et område med 60 kilometers begrænsning, hvor de har kørt mere end det dobbelte. Det er galimatias, siger Erik Andersen.

Politiassistenten fortæller, at Københavns Vestegns Politi har været opmærksomme på den type gaderæs over sommeren, men at den omtalte begivenhed havde ekstra mange deltagere, da det var det sidste i sæsonen.