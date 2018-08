Bølge af bagdørs-indbrud

En bølge af indbrud har henover foråret og sommeren hærget på Frederiksberg. Ofte i det såkaldte Svømmehalskvarter.

Op mod 20 indbrud er blevet begået, og i langt de fleste tilfælde har gerningsmændene fået adgang til lejlighederne gennem bagdørene. Københavns Politis indbrudsafsnit har anholdt en mulig gerningsmand, som er varetægtsfængslet, da de mener, at han kan knyttes til flere af forholdene.

3. august blev der begået ikke mindre en fire indbrud og et indbrudsforsøg i ejendommen på Frederiksvej 7A og B tæt på Frederiksberg Have. Det fik formanden for ejerforeningen i nummer 22 Thomas Finn til at advare sine beboere om at huske at lukke døre og vinduer.

- Det er skræmmende, at man kan lave så mange indbrud på en gang i én ejendom, uden at det bliver opdaget. Derfor har vi i vores ejendom advaret om, at man skal huske at lukke døre og vinduer. Rygtes det først i kriminelle kredse, at her er det let at komme ind, så risikerer man jo, at de kommer igen, fortæller han.

Brækjern og tyvekoster

Hos indbrudsafsnittet i Københavns Politi viser efterforskningen, at der i langt de fleste tilfælde er brugt en fremgangsmåde, hvor gerningsmændene er kommet ind ad bagdørene. En stor del af dem er samtidig centreret omkring det såkaldte Svømmehalskvarter på det centrale Frederiksberg.

Fredag kunne indbrudsafsnittet anholde en mulig gerningsmand, som siden blev varetægtsfængslet. Det fortæller efterforsker Tue Hockerup.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en række indbrud med modussammenfald (samme fremgangsmåde, red.). Gerningsmanden er kommet ind i lejlighederne via lejlighedernes bagudgang, som typisk er forsynet med en ringere lås, ligesom der er mindre færdsel på bagtrappen. Det forventer vi dog, at der er sat en stopper for, da vi fredag anholdt en mulig gerningsmand, som vi har ledt efter et stykke tid. Han blev lørdag morgen varetægtsfængslet for flere identiske forhold, da indbrudsafsnittets efterforskning kunne knytte manden til flere af gerningsstederne. Ved anholdelsen blev han bl.a. fundet i besiddelse af et brækjern og tyvekoster fra flere gerningssteder, fortæller han.