Bøn fra familien: Hjælp os med at finde Ragnar

Forlod hjemmet i Brønshøj anden juledag - familien ønsker hjælp til at finde 56-årig, der er forsvundet

Siden 26. december har nærmeste familie til Ragnar Haug ikke hørt fra den 56-årige familiefar, og derfor er der en bøn fra familien om, at alle, der måtte sidde inde med eventuel viden, henvender sig til politiet.

- Vi vil selvfølgelig gerne rette en appel til offentligheden om hjælp, hvis det er muligt, fortæller hans hustru til Ekstra Bladet.

Det er 11 dage siden, at norskfødte 56-årige Ragnar forsvandt fra familiens hjem, et hus på Boserupvej i Brønshøj.

Hustruen fortæller, at hun sidst så manden, da han tog fra deres sommerhus i Sverige om formiddagen 26. december sammen med en kammerat. Resten af familien vendte hjem fra Sverige dagen efter, 27. december.

- Jeg snakkede med ham nogle gange i telefon i løbet af dagen 26. december. Sidst, jeg snakkede med ham, var ved 19-tiden, siger hustruen.

I forbindelse med artiklen vil hun gerne påpege en fejl omkring tidsangivelser, der tidligere har været meldt ud.

- Han forlod huset i Brønshøj imellem kl. 21 og kl. 23. Eller måske senere. Ikke omkring kl. 19, som det tidligere har været beskrevet, siger hustruen.

Familien havde ellers tilbragt nogle gode feriedage i Sverige i dagene omkring jul.

- Lige nu har jeg det forfærdeligt. Vi savner ham.

- Hvad tror du, der kan være sket?

- I værste fald, at han er død. Det er jo det, vi frygter.

- Hvordan virkede han i julen?

- Der var ingenting at mærke på ham. Han var i godt humør, fortæller hustruen.

Hos Københavns Politi oplyser Brian Belling, chef for Afdelingen for organiseret kriminalitet, at man fortsætter eftersøgningen af den 56-årige mand.

- Vi indhenter blandt andet forskellig overvågningsvideo fra lokalområdet.

BESKRIVELSE AF RAGNER HAUG: 56 år gammel

Cirka 185 centimeter høj og spinkel af bygning

Gråt kort hår

Taler dansk med norsk accent

Kan være iført en blå jakke af mærket Peak Performance Vis mere Luk