Børge er ikke kommet hjem

Politiet beder om nu om offentlighedens hjælp til at finde 91-årige Børge fra Øster Assels.

Han forlod sit hjem i går morges og er ikke vendt hjem.

Børge er mellem 170-175 centimeter høj, almindelig af bygning og med kort, gråt hår.

Han var iført en grågrøn jakke og en kasket med teksten 'Mollerup Mølle', da han i går klokken 8.30 forlod sit hjem i Øster Assels på det sydlige Mors i Limfjorden.

Børge er ifølge Midt- og Vestjyllands Politi godt gående og begiver sig ofte ud på lange ture i området.

Politiet formoder på den baggrund, at Børge befinder sig på Mors. Men han kan også være i Thisted-området, hvortil han tidligere har taget bussen.



- Vi vil gerne bede borgere på Mors og i den nordvestlige del af politikredsen om at holde udkig efter Børge, særligt langs veje og i grøfter, og tjekke udhuse, garager, skure, stalde, værksteder og lignende steder, hvor han kan have søgt ly for natten, siger vagtchef Henrik Nielsen.



Midt- og Vestjyllands Politi gennemførte i går selv en eftersøgning med blandt andet politihunde og helikopter, som ikke gav noget resultat. Torsdag er eftersøgningen genoptaget.



Ring til politiet på tlf. 1-1-4, hvis du ser Børge eller har oplysninger om, hvor han kan befinde sig.

Børge var iført kasket, da han forlod sit hjem. Politifoto