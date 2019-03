Børn fra Vejen-sagen lider af angst og selvmordstanker

Flere af de børn, der hævder, de blev udsat for langvarige overgreb og mishandling af deres forældre, har fået sår på krop og sjæl.

Det fremgår, da en speciallæge i psykiatri og en medarbejder fra socialpsykiatrien onsdag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Esbjerg.

Særligt to af de børn, der nu er voksne og i alderen mellem 30 og 35 år, er hårdt medtaget.

- Hun har konstante selvmordstanker, forklarer speciallægen.

Han er involveret i behandlingen af en 31-årig kvinde. Hun har ikke været i stand til at møde op i retten og fortælle om det, der er sket.

Derfor har retten set en videoafhøring af kvinden, der er blevet optaget på et tidligere tidspunkt.

Den verserende retssag mod forældrene har ifølge lægen ikke gjort det bedre.

Siden politianmeldelsen blev indgivet i august 2017, har kvinden ifølge lægen tilbragt sammenlagt 330 dage på psykiatrisk hospital.

Lægen er bekymret over, at kvindens selvskadende adfærd er tiltaget.

- Hun har en oplevelse af, at når retssagen er slut, så har hun gjort sin pligt. Så har hun lov til at vælge at tage livet af sig selv, forklarer han.

Speciallægen fortæller, at han ikke har nogen grund til at betvivle, at kvindens tilstand hænger sammen med, hvad hun var udsat for som barn.

Kvinden har fortalt lægen, at hun blev udsat for gentagne voldtægter af sin far og hans bekendte.

Den 31-årige har ifølge lægen også fortalt, hvordan hun kunne blive vækket om natten af fremmede mænd, der af faren var blevet lovet sex med hende. Angiveligt som præmie i forskellige spil.

En anden af de forurettede, en 34-årig kvinde, har det så dårligt, at hun ikke tør gå uden for sin dør.

Det forklarer en medarbejder fra socialpsykiatrien, som er støtteperson til kvinden.

- Hun er storkunde i døgnbutikker, fordi hun handler om natten. Hun er plaget af mareridt om sin stedfar og får ikke sovet, forklarer medarbejderen fra socialpsykiatrien.

Men kvinden har også nogle fysiske skader, der kan stamme fra overgrebene.

Hun har ifølge en lægeerklæring flere ar på kinden, hænder og ryggen. Skaderne kan stamme fra brændemærker med en cigaret og slag med et bæltespænde.

Desuden har kvinden nogle skader i sit underliv, som ifølge lægernes vurdering kan være forenelig med seksuelle overgreb i barndommen.

De fire forurettede kræver en godtgørelse for tort på mindst 200.000 kroner.

Sagen fortsætter torsdag med anklagerens afsluttende bemærkninger. Der falder dom i sagen i næste uge.