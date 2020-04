Børn og unge skændtes på nettet før drab

Teenagedreng dræbt: Børn og unge aftalte at mødes for at afklare uenighed

En 18-årig dreng mistede natten til lørdag livet i et masseslagsmål mellem to vennegrupper i Gentofte.

Nordsjællands Politi har siden både arbejdet på gerningsstedet lige ved Gentofte Stadion, og efterforsket, hvad der gik forud for tragedien.

- Det er nogle unge mennesker, som har haft et skænderi på et socialt medie, og så er de mødtes for at afklare noget, siger efterforskningsleder Michael Gaml til Ekstra Bladet.

Teenager dræbt i masseslagsmål

Hvad de unge, som er i alderen 13 til 19 år, var blevet uvenner over er fortsat uvist. Efterforskningslederen kan heller ikke fortælle, hvorvidt de anholdte og dræbte kommer fra lokalområdet, men han understreger, at intet tyder på, at opgøret bunder i bandekriminalitet.

Omkring 12 personer blev i nat anholdt i forbindelse med drabet. Flere af dem var såret af blandt andet knivstik og blev kørt på hospitalet til behandling. Ingen er ifølge Michael Gaml i livsfare.

Blandt de anholdte var mindst to piger, fortæller Ekstra Bladets mand, der har været på stedet hele natten.

En af dem blev sammen med to unge mænd iført hvide dna-dragter og placeret i en sort bil, mens teknikere og politi med hunde efterforskede på stedet.

Her blev blandt andet fundet knive, herunder en foldekniv, og en økse.

De øvrige fem personer, der var på stedet, da Ekstra Bladets mand nåede frem klokken 01.23, var også iført dna-dragter og tilbageholdt af politiet.

Ifølge Ekstra Bladets mand blev kun de tre i bilen ført væk med hænderne placeret på ryggen med enten strips eller håndjern.

De anholdte er alle foreløbig sigtet for drab eller medvirken til drab, og der er endnu ikke fastlagt noget tidspunkt for grundlovsforhør.

Politiet modtog anmeldelsen, som lød på masseslagsmål, klokken 01.23.

- Det er et normalt øde område i aftentimerne, siger Michael Gaml om gerningsstedet, som altså var det sted, de unge aftalte at mødes.

Der er ifølge efterforskningslederen intet i efterforskningen, der tyder på, at der er gerningsmænd på fri fod.

Lørdag morgen efterforsker politiet stadig på stedet, og det involverer også undersøgelser ved frakørsel Jægersborg Station på Rute 19 Helsingørmotorvejen i retning mod Helsingør. Derfor er frakørslen spærret.

