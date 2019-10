Børn på legeplads: Vi blev truet med gevær

To drenge på otte og ti år har fortalt politiet, at en mand tirsdag truede dem med et gevær

To børn blev tirsdag formiddag truet med et gevær af en mand, der opsøgte dem på en legeplads på Vesterled. Det har børnene forklaret politiet, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 11.20 får vi en anmeldelse om, at to børn på en legeplads er blevet opsøgt af en mand, der skal have truet dem med et gevær, fortæller vagtchef Erik Lindholm.

Børnene - to drenge på otte og ti år - kunne fortælle, i hvilken retning manden var gået, og det ledte hurtigt politiet på sporet af ham.

- Han blev anholdt på sin bopæl. Her fandt politiet to luftgevær, forklarer vagtchefen.

Løsladt igen

Manden, der er 65 år og fra Vejen, blev anholdt af politiet.

- Han har en noget anden opfattelse af, hvad der er sket, siger Erik Lindholm.

Vagtchefen ønsker dog ikke at uddybe, hvad manden har forklaret.

Tirsdag aften har politiet valgt at løslade den 65-årige mand, da man ikke har vurderet, at han skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Men, understreger vagtchefen, han kan sagtens have truet børnene, og der kan ikke afvises, at der på et senere tidspunkt kommer en retslig opfølgning på sagen.

Erik Lindholm vil ikke oplyse, om manden er kendt af politiet i forvejen.