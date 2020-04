Børnebortfører dømt og genforenet med datter

Mandag sluttede et årelangt levende mareridt for 46-årige Kristine Misane. Hun kunne efter 497 dages adskillelse omfavne sin lille pige efter et kaotisk forløb med indespærring i både et dansk og lettisk fængsel.

- Det var et meget rørende øjeblik, og min datter viger ikke fra min side, siger Kristine Misane via et WhatsApp-opkald til Ekstra Bladet.

Hun betegner genforeningen med sin femårig datter, som hun ikke havde set i 497 dage, og sin 11-årige søn, som hun ved få lejligheder har haft besøg af, som større end børnenes fødselsdage.

Nummeret, som Kristine Misane ringer fra, er mozambiquisk, fordi den uddannede lettiskfødte advokat driver forretning i det sydøstafrikanske land og endnu ikke har fået en lettisk telefon.

Det var også på det afrikanske kontinent, at familiens mareridt begyndte.

En strid med Kristine Misanes datters sydafrikanske far resulterede i maj 2018 i, at kvinden forlod Sydafrika med børnene. Dermed forbrød hun sig mod en sydafrikansk domstols beslutning om, at pigen ikke måtte tages ud af landet, og en international jagt på pigen, hendes storebror, som har en anden far, og Kristine Misane begyndte.

Kristine Misane og hendes lille pige havde ikke set hinanden i 497 dage, da de omsider blev genforenet. Selvom børnene har forskellige fædre, lykkedes det datterens far at få begge børn internationalt efterlyst via Interpol, og Kristine Misane anså risikoen for, at datteren blev pågrebet og sendt til Sydafrika for stor til, at hun turde få besøg af hende i Vestre Fængsel. Foto: Privat

Anholdt i lufthavnen

I december 2018 blev en international arrestordre på kvinden udløst, da hun mellemlandede i Københavns Lufthavn. Hun blev placeret i en celle i Vestre Fængsel, mens Sydafrika forsøgte at få hende udleveret til rettergang og fængsel her.

Det kæmpede kvinden imod blandt andet ved at søge asyl. Alle forsøg syntes forgæves, da Rigsadvokaten ad flere omgange havde givet grønt lys til udlevering, ligesom Østre Landsret omgjorde byrettens gentagne beslutninger om, at kvinden skulle løslades.

Men i sidste øjeblik kastede Kristine Misanes fædreland en redningskrans mod Danmark.

Kristine Misanes børn har boet hos hendes søster, Marite Batraka, under hendes fængselsophold. Foto: Aleksander Klug

Reddet i 11. time

Tre døgn før en planlagt udlevering i Københavns Lufthavn til sydafrikanske betjente i februar udstedte Letland en europæisk arrestordre.

En arrestordre fra et andet EU-land går forud for arrestordrer fra lande uden for kredsen, fremgår det af en dom afsagt af EU-Domstolen. Når et EU-land og et tredjeland vil have fat i samme person til en straffesag, vinder EU-landet - også selv om det kommer sidst.

Kristine Misane har gennem det årelange forløb fastholdt, at hendes liv i et sydafrikansk fængsel, som er berygtede for vold og overbelægninger, ville være i fare. Dertil har hendes danske forsvarsadvokat anført, at det kunne tage år, før straffesagen mod hende på det afrikanske kontinent ville blive berammet, og at hun ville skulle sidde i fængsel indtil en retssag.

To måneders fængsel

Letland anså dog heller ikke Kristine Misanes handlinger for lovlige. Hun er blevet idømt to måneders fængsel. De vurderes for afsonet, da hun siden udleveringen fra Danmark i begyndelsen af marts har siddet i en fængselscelle i Letland.

Kristine Misane har ved flere lejligheder rettet en række grove beskyldninger mod sin eksmand. Dem har han blandt andet i en video tilbagevist, ligesom han via sine voksne børn her har rettet en stribe ligeledes grove beskyldninger mod hende.

Op mod 30 mennesker demonstrerede i februar for Kristine Misane foran Rigsadvokaten. Foto: Aleksander Klug

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun siden løsladelsen ikke har hørt fra sin ekspartner. Hun vil på sigt overveje, om det er sikkert for hende at fortsætte med at drive virksomhed i Mozambique.

Overvejer at kræve erstatning

Dertil kommer overvejelser om eventuelle krav på erstatning for den lange varetægtsfængsling, hun gennemgik i Danmark. Uden at gå i detaljer peger Kristine Misane på, at hun anser sine menneskerettigheder krænket på en række områder.

Indtil videre bruger hun dog sine kræfter på sine børn, hvis fødselsdage hun er gået glip af flere gange, siden anholdelsen i København forrige år.

- Vi skal holde en fælles fødselsdag for os alle tre. Alt handler om børnene. Det andet må vente, siger hun.

I Danmark såvel som Letland fik Kristine Misanes sag stor opmærksomhed. Adskillige har støttet hende med blandt andet demonstrationer i København foran Rigsadvokaten, som længe insisterede på en udlevering til Sydafrika.

Den 46-årige kvinde sender alle støtterne sin dybeste tak.