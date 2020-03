Børnebortfører nåede hjem til datters fødselsdag

Kristine Misane blev tirsdag som del af en politikortege bragt fra Danmark til sit hjemland Letland. Den 46-årige kvinde nåede dermed hjem før sin datters fem års fødselsdag torsdag.

Hun har dog stadig ikke set sine børn, hun siden december 2018 har været adskilt fra, mens hun har siddet i en celle i Vestre Fængsel.

Indtil Rigsadvokaten i Danmark pludselig 20. februar foretog en kovending og valgte at indstille til udlevering til Letland i stedet for Sydafrika, som ellers havde en klappet og klar aftale med Danmark.

Kvinden var tilbageholdt i Danmark, efter at hun under en mellemlanding i København blev anholdt på baggrund af en international arrestordre fra Sydafrika.

Herfra havde hun i maj 2018 bortført sin dengang treårige datter under en strid med barnets sydafrikanske far og dermed forbrudt sig mod en sydafrikansk domstol.

Kristine Misane og hendes lille pige har ikke set hinanden i mere end et år. Privatfoto

Datteren og hendes 11-årige storebror, som hun har med en anden mand, har siden varetægtsfængslingen af Kristine Misane været i hendes søsters varetægt i Riga.

'Mareridtet er omsider forbi. Kristine er i lettisk detention indtil retssagen', meddeler hendes søster, Marite Batraka, i en besked til Ekstra Bladet.

Letland, som i 11. time udstedte en europæisk arrestordre mod sin fængslede statsborger, agter at føre en straffesag mod Misane for de samme forhold, Sydafrika har krævet hende udleveret for.

- Hun er glad og har det godt og glæder sig til at se sine børn. Det har hun endnu ikke haft mulighed for. Men det vigtigste er, at hun er i Letland frem for Sydafrika.

Kristine Misane glæder sig til at se sin datter og søn. Foto: Privat

Misane er ifølge det lettiske nyhedsbureau LETA placeret i et kvindefængsel i Ilguciems i den lettiske hovedstad.

Mens hun var varetægtsfængslet fik hun besøg af sin søn, men af frygt for Interpol, som havde datteren på sin liste over efterlyste, har de kun talt sammen over Skype.

Misanes skuldre sænkede sig omgående, da hun i Københavns Byret i februar fik besked om, at hjemrejsen til Letland så småt kunne gå i gang.

– Jeg er meget glad og lettet. Det er afslutningen på halvandet års kamp, sagde hun til Ekstra Bladet.

Hun har fastholdt, at hendes liv i et sydafrikansk fængsel, som er berygtede for vold og overbelægninger, ville være i fare. Dertil har hendes danske forsvarsadvokat anført, at det kunne tage år, før straffesagen mod hende på det afrikanske kontinent ville blive berammet, og at hun ville skulle sidde i fængsel indtil en retssag.

Marite Batraka til en demonstration i København mod fængslingen af hendes søster. Foto: Aleksander Klug

Letland har på flere forskellige måder lagt pres på Danmark for at få udleveret Misane og fra politisk hold ikke lagt skjul på, at planerne om udlevering til Sydafrika sled på forholdet landene imellem.

Misane har ved flere lejligheder rettet en række grove beskyldninger mod sin eksmand. Dem har han blandt andet i en video tilbagevist, ligesom han via sine voksne børn her har rettet en stribe ligeledes grove beskyldninger mod hende.

Angelina Mathiesen blev i december 2017 idømt halvandet års fængsel for at have bortført sine to børn til Brasilien. Hun har støttet Kristine Misanes sag. Foto: Aleksander Klug