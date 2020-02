Børnebortfører skal blive i fængsel

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): En 46-årig lettisk kvinde, som i mere end et år har været varetægtsfængslet i Danmark, kan snart forvente at blive eskorteret ud af landet af sydafrikanske politibetjente.

Det er konsekvensen af en afgørelse, som landsretten fredag eftermiddag har truffet.

Dermed fik kvinden ifølge anklageren ikke 'held til at kortslutte det internationale system', som Anders Larsson formulerede det i sin sagsfremstilling.

- Det skal ikke ske, fastslog Larsson, som var årsagen til, at Kristine Misane i stedet for at være på fri fod fredag befandt sig i landsrettens 19. afdeling.

Kristine Misane har været internationalt eftersøgt siden hun i maj 2018 bortførte sin dengang treårige datter fra Sydafrika, hvor pigens far stammer fra.

Han har siden kæmpet for at få lov at se sin datter og sin ekskæreste stillet for retten i Sydafrika.

Anholdt i Danmark

Under en mellemlanding uden datteren i Danmark 8. december 2018 blev Interpols internationale arrestordre aktiveret, og siden har Kristine Misane været varetægtsfængslet i Danmark, mens Sydafrika har forsøgt at få hende udleveret til strafforfølgelse.

Kvinden har sammen med sin forsvarsadvokat Henrik Stagetorn og advokat Niels-Erik Hansen på flere måder forsøgt at forhindre udleveringen – bl.a. ved hjælp af Menneskerettighedsdomstolen og en asylansøgning.

Risikerer flere års fængsel

Nu er mulighederne for at hindre udleveringen til Sydafrika dog udtømte.

I stedet for at blive genforenet med sine to børn, som har to forskellige fædre og befinder sig i Letland hos kvindens søster, skal hun forblive varetægtsfængslet, indtil hun bliver hentet af en delegation fra Sydafrika.

Her risikerer hun ifølge sin forsvarsadvokat at vente i en fængselscelle i op mod to år, før sagen bliver berammet.

Det var en af forsvarsadvokatens argumenter for, at længden af varetægtsfængslingen efter hans opfattelse ikke er proportionel med den straf, hun risikerer at blive idømt i Sydafrika.

Egen skyld

Anklageren bemærkede under dagens retsmøde, at Misane kan takke sig selv for, at sagen har trukket ud:

- Alle de skridt, Misane har foretaget, er egnet til at forsinke processen, sagde Anders Larsson, der ikke anfægtede lovligheden af kvindens forsøg på at hindre udlevering til Sydafrika.

- I november siger hun 'asyl', så snart hjulene på flyet med den delegation, der skal hente hende, rammer asfalten i Københavns Lufthavn. Det står hende frit for og er hverken forkert eller ulovligt, men timingen er ikke til at tage fejl af.

Fair beslutning

Selv ønskede Kristine Misane ikke at sige meget i landsretssalen, som fredag var stuvende fuld af pressefolk og støtter - der var så mange, at flere blev afvist:

- Jeg håber på en fair beslutning, lød det fra kvinden, som siden 30. januar har sultestrejket.

Det gør hun efter eget udsagn stadig.

Anklageren havde i sit kæreskrift begæret varetægtsfængslingen forlænget frem til 20. februar. Han bekræftede fredag i landsretten, at anmodningen om fortsat fængsling gjaldt frem til den dato.

Stagetorn ville gerne vide, hvorfor man netop ønskede den dato:

- Vi skal videre i processen, og det kan også være en presbold til sydafrikanerne.

