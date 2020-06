Børnefamilie vækket af indbrudstyv

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et par var formentlig lettede over, at deres barn havde fået lov at sove hos mor og far, da faderen i nat hørte knirkelyde ved døren til soveværelset.

Da han steg ud af sengen for at undersøge, hvad der foregik, stod en ung mand foran ham.

Overraskelsen over at se en beboer i det hus, hvor manden var brudt ind, fik ham ifølge den mindst ligeså overraskede familiefar til straks at tage flugten fra villaen på Ejby Mosevej.

Det har manden, der er i begyndelsen af 40'erne, forklaret Midt- og Vestsjællands Politi, som familiefaderen med det samme anmeldte indbruddet til.

Politiet vurderer, at manden også har været inde i børneværelset, hvor der jordrester på gulvet.

Efter mødet med husets beboer nåede den formodede gerningsmand ikke langt. Han løb nærmest i armene på en patrulje, som var i området, lyder det fra presseansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Flere anmeldelser

Den mistænkte var forpustet, forvirret og gav betjentene en usammenhængende forklaring. Derudover passede han på det signalement, familiefaderen havde givet politiet.

Manden, som er 18 år og fra Lille Skensved, blev anholdt og sigtet for indbrud, hvilket han nægter at have begået.

Patruljen var i forvejen i området, fordi politiet havde modtaget en anmeldelse om, at en fyr, der svarer til signalementet på den senere sigtede luskede rundt ikke langt derfra.

På en villavej i Lille Skensved havde en hundelufter set en person, som beskrives som den anholdte, tjekke nogle hoveddøre for, om de var låst. En anden anmeldelse gik på, at beboere i området var vågnet ved, at nogen piskede rundt i haven.

Kort efter at politiet havde modtaget anmeldelsen om indbruddet på Ejby Mosevej kom endnu en anmeldelse af en mand med samme signalement, som lod til at være på rov.

Ude at rekognoscere

Den første anmeldelse af den mistænkelige type indløb omkring en time, før han ifølge politiets mistanke begav sig ind i familiens hus. Den sidste kom få minutter efter.

- Noget kunne tyde på, at man har været ude at rekognoscere. Det er fint, borgerne ringer og anmelder mistænkelige forhold, siger Martin Bjerregaard.

Han blev sigtet, afhørt og løsladt igen. Ifølge hans forklaring havde han tidligere på aftenen drukket tre øl med en kammerat. Politiet mener, at manden, som altså nægter indbruddet, fik adgang til huset via et åbent vindue, som han også brugte, da han flygtede.

Under coronanedlukningen har politikredsen oplevet en nedgang i antallet af indbrud. Nu er de ubudne gæster dog ifølge Martin Bjerregaard dog efter alt at dømme igen i topform, og i løbet af weekenden er der registreret 16 indbrud i villaer og to i landbrugsejendomme.

- Det er seks i gennemsnit pr døgn, og det er meget normalt på en weekend.

Familiefaderen fra Ejby Mosevej anmeldte indbruddet klokken 01.05.