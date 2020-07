Børnehave i flammer: Luk døre og vinduer

Politiet opfordrer beboere i nærheden til at lukke døre og vinduer, efter at der er udbrudt brand i en børnehave

En børnehave på Kornvangen i Esbjerg står onsdag formiddag i flammer.

Branden er så voldsom, at børnehaven formentlig brænder ned til grunden. Der er dog ingen børn eller voksne i nærheden, oplyser politiet på Twitter.

Her fremgår det, at branden er startet på taget af børnehaven, som er under renovering.

Luk døre og vinduer

'Det kommer en del røg fra branden. Vinden er i vestlig retning og blæser ind over boligområdet Hasselvej, Pilevej, Præstebakken og Paghs Alle', skriver politiet.

Vi har brand i taget på en børnehave, Kornvangen i Esbjerg. Bygningen er under renovering, Der er ingen fare for mennesker. #Politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 8, 2020

Indsatslederen opfordrer derfor til, at beboere i nærheden lukker døre og vinduer.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.