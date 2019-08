Børnelokker afvist af dreng: Så forsøgte han at køre drengen ned

En ukendt mand forsøgte at lokke en dreng fra 3. klasse på Brørup Skole ind i sin bil. Da drengen afviste manden, forsøgte han i stedet at køre drengen ned

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Tidligt onsdag morgen blev en dreng fra 3. klasse kontaktet af en mand.

Manden forsøgte at lokke drengen ind i sin bil ved at tilbyde ham noget slik. Det skriver Jydske Vestkysten.

Drengen er elev i 3. klasse på Brørup Skole nær Vejen, og det var på vej i skole, han blev kontaktet af manden. Drengen takkede nej til slikket og cyklede videre, men så forsøgte manden i stedet at køre ham ned. Bilen snittede drengens ene cykelhjul.

Det lykkedes dog for drengen at komme i sikkerhed inde på skolen, hvor han straks henvendte sig til en leder. Skolen kontaktede herefter politiet, og skoleleder Helle Lauridsen sendte en meddelelse ud på Forældreintra.

I beskeden opfordrede hun forældre til at sørge for, at børnene ikke bliver bange for at komme i skole.

- Jeg er som skoleleder ikke chokeret over hændelsen, for der er flere skoler, som har meldt om episoder, hvor der er observeret mistænkelige biler tæt på skolebørn, så det er en kalkule, vi er nødt til at tage med omkring det at drive skole.

- At bilisten er så insisterende, at han ligefrem forsøger at køre drengen ned bagefter, er meget bekymrende, siger skolelederen til mediet.

Lærerne på skolen vil fremadrettet holde et vågent øje med biler i området, og Helle Lauridsen håber på, at politiet vil være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes på en legeplads ved skolen, som børnene bruger efter skoletid.

- Problemet er, at sådan en hændelse kan ske på alle tider af døgnet, og ikke kun mens skolen er åben, siger hun.

Drengen kunne ikke give et signalement af manden, og han kunne heller ikke huske, hvilken farve bilen havde. Det kom han dog i tanke om senere på dagen, og han fortæller, at det var en hvid Suzuki, og at manden ikke havde ret meget hår på hovedet.

På trods af hændelsen valgte drengen alligevel at gennemføre skoledagen, og han blev hentet om eftermiddagen af sine forældre, som blev informeret om episoden.