Børnelokker på spil: Børn får forbud

Eleverne på Ramløse skole på ikke længere færdes lige så frit, efter at mindst to børn på skolen er blevet antastet af en børnelokker.

Skolen har nemlig har valgt at indskrænke elevernes udeområde for at passe på børnene, skriver sn.dk.

- Vi har et område på skolen, som ligger lidt afsides, og som er svært at bemande med et forsvarligt antal gårdvagter, så vi ved, at alle børn bliver holdt øje med, siger skoleleder Thomas Nørregaard til Ekstra Bladet.

- Så vi har valgt at trække eleverne tættere på for at passe bedre på dem. Vi har også talt med alle børn og forældre om, hvordan man forholder sig, hvis der kommer en fremmed, der vil have en med, forsætter han.

Skolelederen mener ikke, at skolen tidligere har sløset for meget med elevernes sikkerhed, selvom der for nyligt har været to episoder på skolen.

- Vi har godt vidst, når børnene har været på området, og vi har cirklet rundt for at tjekke efter. Det har vi troet, var godt nok, siger han.

Is og slikkepinde

Senest blev en seksårig dreng mandag lokket af en mand, der stod med en is i hånden. Det skete, da den seksårige var på vej fra skolen til sfo'en.

Børnelokkeren sagde, at han var blevet sendt for at hente drengen, og han forsøgte at lokke drengen ind i mandens bil.

Det er ikke eneste gang, at det kunne være gået galt.

En mand med to slikkepinde forsøgte tredje februar at lokke en pige.

Knap seks kilometer væk fra Ramløse Skole ligger Nordstjerneskolen, der også har haft en lignende episode. Det skete fjerde februar, hvor en niårig dreng blev forsøgt lokket med en slikkepind.

Samme dag var der også en børnelokker på spil i Frederiksværk, som ligger i nabokommunen Halsnæs. Her blev en otteårig dreng kontaktet af en mand ved Magleblikskolen.

Ingen af børnene lod sig lokke.

En eller flere på spil

Det er forskelligt, hvordan børnene har beskrevet børnelokkeren, og det er ikke sikkert, at der er tale om den samme person.

Ved den seneste episode bliver børnelokkeren beskrevet som en mand i alderen 23-30 år. Han var 185-190 centimeter høj og almindelig af bygning. Han havde lyst kort hår og overskæg. Han talte dansk og var iført cowboybukser og en langærmet trøje.

Ved den første episode ved Ramløse Skole blev børnelokkeren beskrevet som værende noget ældre, nemlig 42-43 år. Men ligesom i det seneste tilfælde var han høj, cirka 186 centimeter, og talte dansk.