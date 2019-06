Børnelokker på spil: Forsøgte at få otteårig med i bilen

En otteårig pige blev tidligt søndag aften i Kgs. Lyngby forsøgt lokket med i en bil af en en fremmed mand. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Det skete omkring kl. 18.45, hvor pigen blev kontaktet af en mand i en bil, mens hun stod på Hollandsvej og var i færd med at binde sit snørebånd.

Her kørte manden op på siden af pigen og spurgte til hendes navn. Herefter forsøgte han at få hende hen til bilen ved at sige, at der var noget, han gerne ville vise hende.

Den otteårige pige var snarrådig nok til at løbe sin vej, og da bilen i første omgang trillede efter hende, drejede pigen ned ad Blomstervænget, hvorefter manden kørte sin vej.

Manden beskrives af politiet som havende mange dobbelthager, og han kørte i en hvid eller sølvfarvet bil med stof for de bageste vinduer.