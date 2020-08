Børneovergreb: Anmeldelserne stiger i Grønland

Fra 2016 til 2019 fik Grønlands politi i gennemsnit 75 anmeldelser om overgreb på mindreårige om året.

Alene i det første halve år af 2020, er antallet af anmeldelser af overgreb mod børn under 15 år oppe på 82.

Det skriver den grønlandske avis Sermitsiaq.

Giver bekymring

Politimester Bjørn Tegner Bay udtrykker stor bekymring over tallene.

- Det kan lyde underligt, men det er faktisk ikke selve stigningen i antallet af anmeldte seksualforbrydelser, jeg er bekymret over. Det jeg er bekymret over, er det samlede antal overgreb, der begås, og som diverse undersøgelser har blotlagt niveauet af. Herunder at 20 til 40 procent af befolkningen har oplevet mindst et seksuelt overgreb inden de fyldte 18 år, siger Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.

Kan også være tegn på noget positivt

Bjørn Tegner Bay udtrykker dog også, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting at der er flere anmeldelser.

- Denne stigning ser jeg således som et tegn på, at vi kan være ved at få bugt med tabuet på området, og at flere overgreb derfor anmeldes, mens mørketallet falder, forklarer Bjørn Tegner Bay.

- Jeg har derfor et håb om, at vi - på en meget dyster baggrund – trods alt nu får flere overgreb frem i lyset, hvorved ofrene kan få hjælp, og vi får en chance for at få fat i gerningsmændene, fortsætter han.