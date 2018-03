Børnepasser bedøvede børn og tog i fitness-center: Skal bag tremmer i 21 år

For de fleste forældre er det vigtigste i verden, at deres børn har det godt.

Særligt, når de er i daginstitution eller bliver passet uden for hjemmet, hvor forældrene ikke selv kan holde øje med dem.

Men flere forældre i staten Oregon, USA, fik et chok, da de hørte, hvad deres børn havde været udsat for i deres daginstitution.

Forældrene var overbevist om, at deres små børn var i sikkerhed, når de blev passet i 32-årige January Irene Neatherlins private daginstitution.

Men hvad de ikke vidste var, at January Irene Neatherlin ikke havde tilladelse fra den amerikanske stat til at drive institutionen, og der blev derfor ikke holdt opsyn med, hvordan børnene havde det.

Forældrene var forbudt adgang i institutionen mellem klokken 11.00 og 14.00, og det er nu kommet frem, at January Irene Neatherlin i det tidsrum gav børnene, der var i alderen seks måneder til fire år, stoffet melatonin, så de faldt i søvn.

Hun efterlod dem alene, mens hun selv tog i fitness-centret for at træne eller for at få en spray tan.

Det var January Irene Neatherlins bofælle, der en dag opdagede, at børnene sov uden opsyn, og hun kontaktede derfor myndighederne.

21 års fængsel

Flere af børnene havde efterfølgende helbredsproblemer - heriblandt søvnproblemer efter de i en længere periode havde fået stoffet melatonin.

Fredag blev January Irene Neatherlin kendt skyldig i misrøgt mod seks børn i alderen seks måneder til fire år, hvor hun blev idømt 21 års fængsel.

Det skriver den lokale tv-station KTVZ.

Forud for strafudmålingen argumenterede anklageren for en straf på 35 års fængsel, og under retssagen vidnede flere af børnenes forældre.

- Jeg sårede jer alle. Jeg svigtede jer. Alle jer, der stolede på mig, svigtede jeg, og det er min egen skyld. Jeg ved, at I aldrig kan tilgive mig, men jeg beder jer om at overveje det, sagde January Irene Neatherlin i retten ifølge tv-stationen KTVZ og fortsatte:

- Det var aldrig min intention at udsætte jeres børn for fare. Jeg elsker dem virkelig, men jeg traf et dårligt valg, der for altid har ændret mit liv, og som måske endda har afsluttet det.

Dommeren Wells Ashby anerkendte undskyldningen, men fastslog, at hun 'havde lang vej endnu'.

- Der er et mønster i, at du gentagende gange lyver og gentagende gange udsætter børn for fare. Der er noget ødelagt og noget, der mangler, i dig. Det siger jeg ikke for at være ond - der er simpelthen bare et hul der. Det er rettens håb, at du kan få det godt igen, sagde dommer Wells Ashby i retten ifølge KTVZ.