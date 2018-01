Børnepsykolog: Derfor deler unge sexvideoer

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Unge, der deler sexvideoer med hinanden, er oftest ikke klar over, at de gør noget ulovligt. De ser videoerne fordi, det er med til at pirre deres seksualitet.

Det fortæller psykolog hos Red Barnet Kuno Sørensen.

- Det handler om den der spirende seksualitet, de oplever, og den nysgerrighed, der hører med, hvor man forsøger at prøve rammerne og grænserne af. Derfor tager man gerne intime billeder og videoer af sig selv og deler dem med sin kæreste, fortæller Kuno Sørensen.

Børnepsykologen kommer også med en forklaring på, hvorfor så mange har gemt videoerne af unge, der har sex med hinanden, inklusiv de videoer der er baggrund for hele 'Operation Umbrella'.

- Nogen, der ser sådan nogle videoer, vil opleve, at de her ser nogle på deres egen alder, men som gør alt det frække, som man selv har tanker og fantasier om. Det bliver i sig selv så spændende, at det er ikke en udenlandsk pornomodel, man ser på, men at det kunne være en klassekammerat. På den måde får videoens identitet en anden betydning, fordi der er masser af porno på nettet, men det interessante er her, at det kunne være en, man måske kender, forklarer Kuno Sørensen.

Deling hæver social status

De unge tænker ikke altid over, at deres intime videoer og billeder kan ende i de forkerte hænder. Kærester kan dele dem med vennerne, eller en 'ven' kan lige hapse det fra en ulåst telefon.

I sagen med de 1004 personer, der er sigtede for at dele det samme børnepornografiske materiale, så blev de to unge filmet, imens de havde sex, uden at de havde givet deres samtykke. Senere blev videoerne delt gentagne gange over hele landet.

I 'Operation Umbrella' har enkelte personer delt videoerne af børneporno over 100 gange med vennerne.

- Der går ligesom gruppedynamik i det med at dele krænkelserne. Det bliver forbundet med status, hvis man formår at dele, eller har adgang til billedet. Der handler det ikke længere om at få pirret sin seksualitet, men om at dele det her med alle, fortæller Kuno Sørensen.

Han forklarer også, at der kan være prestige i at være i besiddelse af de her videoer og billeder. Det kan simpelthen være med til at øge de unges interne sociale status.

- Det kan give status at besidde den her slags billeder og videoer. Der går mode i det, og man kan komme til at være en del af inderkredsen, for man vil jo gerne være en del af fællesskabet, forklarer Kuno Sørensen.