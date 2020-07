Bogholders forklaring belaster Nadia Samina

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): Britta Nielsens yngste datter havde svært ved at finde den rette grimasse, da hun fra anklagebænken onsdag eftermiddag kunne høre sin tidligere hollandske bogholder pille dele af hendes vidneudsagn fra hinanden.

I en årrække sad den hollandske bogholder med Nadia Saminas økonomi, og kunne se, hvordan Britta Nielsen pumpede den ene million efter den anden, i den 32-årige datters underskudsforretning af et hesteeventyr.

Via et videolink til et retslokale i Holland fortalte bogholderen, hvordan han gentagne gange talte med Nadia Samina og hendes hollandske firmas økonomi og hvordan, der i perioder manglede penge til at betale regningerne.

- Er det dit indtryk, at Nadia Samina godt vidste, at det gik dårligt med virksomheden, ville anklager Lisbeth Jørgensen vide.

- Ja, det var det. Jeg havde sagt, at der var regninger der skulle betales. For at det kunne lade sig gøre, var det nødvendigt at der blev solgt nogle heste. Ellers kunne virksomheden ikke løbe rundt, forklarede bogholderen.

Brittas børn på støtten: Får kontanthjælp og SU

Den hollandske bogholder var vant til at have med børn af hovedrige forældre at gøre. Derfor stillede han ikke nogen spørgsmål til Nadia Samina, når Britta sendte tusindvis af kroner til datterens konti. Foto: Ridehesten.com

Modstridende forklaringer

Bogholderens forklaring bringer tvivl om Nadia Samina Hayats egen forklaring, der blev givet på straffesagens første dag for flere måneder siden.

Her fortalte Britta Nielsens datter, at hun intet vidste om økonomien i hendes hestefirmaer, der først lå i Tyskland, men i 2012 blev flyttet til Holland og i 2015 flyttede hjem til Danmark.

Hun er tiltalt for groft hæleri af 37,2 millioner kroner.

- Det havde mor styr på, lød forklaringen dengang, hvor Nadia Samina sad i vidneskranken.

Her afviste hun, at hun havde været vidende om sine firmaers skrantende økonomi på trods af, at hendes underskrifter er at finde på flere regnskaber.

- Jeg var tryg ved at skrive under, for min mor var inde over alt, og der var ansatte, som jeg vidste, havde styr på det, forklarede Nadia Samina Hayat.

Brittas datter: Brugte millioner på heste og sportsvogne

Bogholder: Snakkede aldrig med Britta

Men Britta Nielsen var tilsyneladende ikke inde over alt.

Ifølge den hollandske revisor styrede han rigtigt nok en del af Nadia Saminas økonomi, hvor han stod for over 1000 transaktioner, men han gjorde det aldrig i dialog med Britta Nielsen.

Al dialog gik direkte til Nadia Samina.

- Jeg har aldrig haft noget med hendes mor at gøre. Men når vi snakkede om det, var det mit indtryk at pengene kom fra hendes mor eller far, mens Samina udøvede sporten, lød den afsluttende bemærkning fra bogholderen.

Med bogholderens afhøring, blev den sidste retsdag i den omfattende straffesag mod Britta Nielsens tre børn afsluttet.

Torsdag og fredag er afsat til procedure i sagen, mens der ventes at falde dom i sagen torsdag d. 9. juli.

Britta Nielsens børn er samlet set tiltalt for groft hæleri af 51.377.610 kroner. Dertil kommer en tiltale om besiddelse af større mængder børneporno mod Britta Nielsens søn.

De tiltalte nægter sig skyldige i alle anklager.