Boksetræner dømt: Voldtog ung pige på massagebriks

En mandlig boksetræner fra en sjællandsk bokseklub er blevet idømt et år og ni måneders fængsel for voldtægt af en 15-årig pige

En boksetræner fra en sjællandsk bokseklub er kendt skyldig ved Retten i Lyngby i voldtægt, andre seksuelle forhold og blufærdighedskrænkelser mod en dengang 14-15 år pige på gerningstidspunkterne i 2014, det skriver sn.dk

Manden er blevet idømt et år og ni måneders fængel. Han er også dømt til at betale en erstatning på 50.000 kroner til den nu 18-årige kvinde, og han skal dække alle sagens omkostninger.

Retten i Lyngby har midlertidigt frakendt manden retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsinteresser at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Voldtog hende på en massagebriks

Boksetræneren skulle have begået seksuelle overgreb på pigen efter endt træning, hvor han sendte de andre elever hjem. Han ville give den afklædte pige massage, hvorefter han så har krænket hende seksuelt.

En gang er massagen endt med, at han har voldtaget hende på briksen, hvor pigen ikke har været i stand til at modsætte sig mandens handlinger.

To gange har han voldtaget hende i sin private bopæl, hvor han har lokket hende ind i soveværelset og forgrebet sig på hende.

Ankede dommen

Den nu dømte boksetræner valgte sammen med sin forsvarer, Martin Leth Hansen, at anke dommen på stedet.

- Vi er meget uenige i dommen, og vi må konstatere, at der med en 2-1 afgørelse i dommerpanelet også har været uenighed. Så der er al mulig grund til at anke sagen og håbe og tro på et andet resultat i landsretten, fortalte forsvarer Martin Leth Hansen til sn.dk.

Anklager Christina Schønsted ønskede den dømte boksetræner varetægtsfænglset indtil sagen skal i Landsretten, men det afviste Retten i Lyngby.