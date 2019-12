Bombe-ekspert: Sindssygt at bruge fyrværkeri som våben

En gruppe drenges gadekampe med bomberør i København flere aftener i træk vækker forargelse hos to eksperter med mange års erfaring i håndtering af skader forårsaget af sprængstoffer eller fyrværkeri.

Jørgen Norman Bach, bombe-ekspert og leder af Danish Demining Group under Folkekirkens Nødhjælp, betegner det som 'et mirakel', at ingen er kommet alvorligt til skade under de seneste afteners gadekampe med fyrværkeri i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det er sindssygt at bruge fyrværkeri som våben. Jeg er dybt forarget, og det er jo et mirakel, at ingen er kommet alvorligt til skade. Vi har jo set eksempler på, at et barn har mistet livet efter at være ramt af fyrværkeri i maven, siger Jørgen Norman Bach, chief technical advisor i Danish Demining Group under Folkekirkens Nødhjælp i Danmark.

Grupperinger af unge mænd har flere aftener i træk brugt fyrværkeri som våben i forbindelse med regulære gadekampe i København. Foto: Kenneth Meyer

Jørgen Norman Bach er ikke ekspert i fyrværkeri men har til gengæld årtiers erfaring med at rydde miner i verdens krigszoner og håndtere sprængstofulykker og lemlæstede bombe-ofre.

Fyrværkeri-krig på Nørrebro: - Det er utrygt

- Der er jo ingen fragmenter i fyrværkeri, men det kan give svære forbrændinger og der kan opstå indre kropsskader efter lufttrykket, hvis der bliver affyret raketter langs med jorden, siger den 52-årige dansker fra sit ferie-domicil i Sverige.

Overlæge: Grib hårdt ind

Bombe-ekspertens forargelse og advarsler bakkes op af Jens Lauritsen, overlæge ved Universitetshospitalet i Odense og leder af Ulykkes Analyse Gruppen (UAG).

Jørgen Norman Bach er ikke ekspert i fyrværkeri men har årtiers erfaring med at håndtere raketter, miner og sprængstoffer. Her er han på mission i Somaliland i 2002. Foto: Privatfoto

- Vi skal tage den type markeringer, hvor folk skyder fyrværkeri efter hinanden og politifolk ekstremt alvorligt. Jeg vil opfordre myndighederne til at gribe hårdt ind, og jeg mener, det bør være en oplagt opgave for de lokale SSP-grupper (opsøgende samarbejde mellem kommuner og politifolk. red.), og det skal ikke være om et halvt år, men meget hurtigt, siger Jens Lauritsen.

Overlægen vurderer, at fyrværkeri-ulykker har fået 'et nyt ansigt' med den tilsyneladende organiserede brug af fyrværkeri i det offentlige rum.

Jens Lauritsen, overlæge og leder af Ulykkes Analyse Gruppen, opfordrer mynighederne til at 'gribe hårdt ind'. Foto: Nils Svalebøg/Ritzau Scanpix

Folk er chanceløse

- For ti år siden så vi ingen eksempler på, at grupper af unge køber fyrværkeri med det ene formål at bruge det til at ramme andre, siger Jens Lauritsen, som dog fastholder, at der er tale om 'få triste, eksempler' på forkert brug af fyrværkeri:

- Hovedproblemet er stadigvæk, at vi hver nytårsaften har 200-250 skader som følge af ulykker med fyrværkeri.

Jørgen Norman Bach mener, at det er særligt hensynsløst og farligt, når unge affyrer fyrværkeri langs jorden og mod hinanden efter mørkets frembrud på andre tidspunkter end nytårsaften.

Jørgen Norman Bachs sikkerhedsudstyr er i top. Men han anerkender, at folk ikke har en chance for at beskytte sig selv og deres børn mod bomberør og raketter en almindelig vinteraften i Danmark. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

- Folk har jo ikke en chance for at beskytte sig. Nogle går måske rundt med nylonjakker, som fyrværkeri kan sætte ild i, og hvem går med beskyttelsesbriller en almindelig vinteraften? Det gør ingen. Jeg ville selv være nervøs for at bevæge mig udenfor en dør med mit barn, som situationen i de områder er nu, siger Jørgen Norman Bach.

Prædikener virker ikke

Den danske minerydder anerkender, at det er noget nær umuligt at kontrollere autonome fyrværkeri-gadekampe.

- Vi kan jo ikke sætte 1000 politifolk til at patruljere, og prædikener om, at det er uansvarligt at bruge fyrværkeri på den måde virker nok ikke. Desværre, anfører Jørgen Norman Bach, som vurderer, at det centrale problem kan være, at de unge ballademagere ikke kan overskue konsekvenserne.

- For dem er det sikkert bare drengestreger. Men har de lyst til at have alvorlige skader på samvittigheden? Det tror jeg ikke.

Raser mod fyrværkeri-bøller: - Spær dem inde til efter nytår

På job med døden: Jørgen fandt kammeratens lemlæstede lig

Civilbefolkningens skræk: Her er fem skjulte dræbere

Se også: Test dig selv: Kan du fyrværkeri-reglerne?