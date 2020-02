Bombe-frygt: Central London-bydel evakueret

Folk i Soho i London er blevet evakueret grundet frygten for en potentiel bombe fra 2. verdenskrig

En stor del af bydelen Soho i det centrale London er blevet evakueret efter fundet af en mulig bombe fra 2. verdenskrig, skriver engelske Sky.

Klokken 14.42 modtog politiet et opkald omkring et apparat, som var blevet fundet nær Soho Hotel.

Derfor er flere veje i området lukket ned, herunder Poland Street og Soho Square.

I Dean's Street er mange caféer, restauranter, pubber og kontorbygninger blevet evakuerede, og militærets bombeenhed blev tilkaldt.

Butikkerne i nærområdet har ligeledes meldt ud, at de er lukkede, indtil nyt bliver meldt ud.

Den seneste melding fra Soho Police lyder på, at de stadig ikke kan give et tidspunkt for, hvornår vejene i området bliver lukket op igen.

BBC skriver, at den potentielle bombe blev fundet i forbindelse med et byggeri nær Soho Hotel.

Opdateres ...