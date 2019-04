Bombe fundet tæt på lufthavn

Tre danskere er blandt de mange udenlandske dødsofre for tilsyneladende koordinerede bombeangreb i Sri Lanka.Femte afsnit fra bunden om bombe fundet nær lufthavn er tilføjet.

Mindst otte kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller.

Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 207 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 450 mennesker:

* De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa i den østlige Sri Lanka.

* De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

* Siden har yderligere to eksplosioner ramt landet flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyser politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, siger en politikilde til AFP.

* Tre danskere er dræbt, oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice.

* USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at "adskillige" amerikanere er blandt de dræbte.

* Direktøren for National Hospital i Colombo siger, at der er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Indien, Tyrkiet og Portugal.

* Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddeler, at otte personer er anholdt efter bombemassakren.

* Landets forsvarsminister kalder på et pressemøde angrebene for "terror". Han siger videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt. De er ifølge forsvarsministeren blevet identificeret.

* Myndighederne i Sri Lanka har indført et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Det er uklart, hvornår det vil blive ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester.

* Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker.

* Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

* Politiet og efterretningstjenesten er dybt chokeret ligesom alle andre, siger BBC-journalist Azzam Ameen, som citerer politifolk for, at angrebet var "omhyggeligt planlagt og velkoordineret".

*En bombe er søndag aften fundet omkring to kilometer fra en lufthavn uden for Sri Lankas hovedstad, Colombo. Det oplyser en talsmand for luftvåbnet i Sri Lanka ifølge nyhedsbureauet dpa. Bomben blev bragt til et andet sted og uskadeliggjort, siger talsmanden.

* En 26 år lang borgerkrig mellem tamilske separatister og regeringsstyrker sluttede i 2009.

* Mindst 100.000 menneske mistede livet under den langvarige konflikt, som blev afsluttet, da militæret gennemførte en langvarig og omfattende storoffensiv mod De Tamilske Tigre. Bevægelsen blev dengang totalt nedkæmpet.

* Sikkerheden er nu blevet skærpet over alt i Sri Lanka, som har omkring 22 millioner indbyggere.

* 70 procent er buddhister, 12,6 procent er hinduister, 9,7 procent er muslimer og 7,6 procent er kristne, viser en statslig opgørelse fra 2012.