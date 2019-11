Bomberyddere i aktion efter jysk skuddrama

Nattens anholdelse af en 34-årig skydegal mand i Viborg førte i formiddag til fund af både ulovlige sprængstoffer og våben i den 34-åriges hjem på en villavej i den nordlige bydel.

Forsvarets bomberyddere, EOD, har ad to omgange været forbi adressen og fjernet flere farlige krysantemumbomber, en ca. 60 cm lang machete og en ca. 35 cm lang jagtkniv.

Foto: René Schütze

Den 34-årige mand er kendt af politiet. Han var bevæbnet med en pistol, da han ved 1.30-tiden i nat blev pacificeret af mindst et politiskud og derefter overmandet. På det tidspunkt havde villaen været omringet af politiets taktiske anholdelsesgruppe i et par timer.

Skuddet ramte den 34-årige i den ene arm, og efter en tur på operationsbordet meldes han uden for livsfare, oplyser chefpolitiinspektør Claus Hilborg fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den uafhænge politiklagemyndighed, DUP, skal nu undersøge politiets skudafgivelse.

Den 34-årige blev anholdt, efter at han med en pistol havde skudt omkring sig uden for værtshuset Børsen i vrede over at være smidt ud.

Foto: René Schütze

Han overfaldt derefter to naboer i deres hjem, men forsvandt. Politiet sendte en større styrke mod Viborg, fordi der indløb alarmmeldinger om skyderi flere steder i byen.

- Disse meldinger kædede vi naturligvis sammen med de første skyderi, siger Claus Hilborg.

Ingen personer blev ramt under den 34-åriges raid.

Den 34-årige bliver fremstillet senere i dag i et grundlovsforhør i Viborg sigtet for at have bragt andres liv i fare samt for ulovlig våbenbesiddelse.