Bomberyddere kaldt ud til skole

På en kommunal skole i Humlebæk var politi og Ammunitionsrydningstjenesten, bedre kendt som EOD eller bomberyddere, til stede onsdag eftermiddag.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er en skole, som er ved at rydde op i et kemilokale, og der har man fundet et præparat, som er krystalliseret, og det skal EOD ud og afhjælpe, sagde vagtchef Dan Houtved hos Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvilken skole i Humlebæk det drejer sig om.

Krystallisering er noget, der sker med kemi, når det har stået for længe, og det kan være farligt at håndtere, oplyser vagtchefen.

Kort efter klokken 15.30 oplyser Nordsjællands Politi, at man har valgt at bortsprænge det på stedet.

- Det er blevet bortsprængt af Ammunitionsrydningstjenesten derude. De har bortsprængt det på et græsareal, efter eleverne var væk fra området, så der var ikke noget dramatisk i det.

- Nogle gange tager de det med sig, men i den her situation har de vurderet, at det skulle destrueres, siger vagtchef hos Nordsjællands Politi Jakob Tofte.