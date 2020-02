Bomberyddere til stede i boligområde: 35-årig anholdt

Politi, brandvæsen, redningsmandskab og bomberyddere er tirsdag eftermiddag til stede i Lærkens Kvarter i Albertslund.

Tilstedeværelsen skyldes, at man er i færd med at ransage en adresse på stedet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

En 35-årig mand er i forbindelse med ransagningen blevet anholdt, oplyser politiet.

Aktionen sker, efter at der fredag aften skete en eksplosion på et grønt område ved Kongholmsbjerget.

Her kunne Ekstra Bladet efterfølgende konstatere et krater i græsset der, hvor eksplosionen var sket.

Ukendt materiale

Ifølge politiet er det endnu ukendt, hvilket materiale der blev brugt til sprængningen, men den nu anholdte 35-årige mand bliver sat i forbindelse med spræningen.

Foto: Kenneth Meyer

Når politiet har færdiggjort dagens undersøgelser, vil der blive taget stilling til, hvorvidt manden skal begæres varetægtsfængslet.

Ekstra Bladets mand, der befinder sig i Lærkens Kvarter, fortæller, at tirsdagens aktion foregår i ro og orden, og at redningsmandskabet ser ud til at være klar, hvis situationen skulle udvikle sig.

Brandvæsen og akutlæge er klar til at assistere på stedet. Foto: Kenneth Meyer

Tidligere på dagen var området blevet undersøgt af hunde, inden Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) ankom til stedet. De har dog endnu ikke iført sig sikkerhedsudstyr og rykket ind på adressen.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...