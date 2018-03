Opdateret kl. 20.31: Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at bomberydderne nu har forladt universitet med den sprængfarlige flaske. De kører nu til et ukendt sted og sprænger den, oplyser Københavns Politi.

Ifølge Københavns Politi er både brandvæsen og bomberyddere til stede på Københavns Universitet, hvor de er ved at fjerne noget væske.

- Vi har fået en anmodning fra kemisk institut (en del af Københavns Universitet, red.) om, at de gerne ville have fjernet en trykflaske med en volumen på to liter, hvor der er cirka 50 grams sprængfarligt bundfald. Jeg ved ikke, hvad der præcist er tale om for et stof, men det hjælper vi dem selvfølgelig med, siger Carsten Reenberg, vagtchef ved Københavns Politi.

Personerne med 'EOD' skrevet på jakken er bomberyddere. Foto: Kenneth Meyer

Efter anmodningen har politiet derfor organiseret afhentningen af væsken, der af vagtchefen beskrives som 'moderat sprængfarlig'.

- Det er slet ikke sådan, at det vil kunne jævne hele bygningen med jorden, så farligt er det ikke. Men flasken bliver kørt væk og destrueret ved sprængning, siger vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Hvor flasken bliver kørt væk for at sprænges, vil Københavns Politi ikke oplyse.

- De gør klar til at køre flasken væk med politieskorte, har vi fået at vide, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.