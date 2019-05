Bomberyddere tilkaldt: BMW i brand i boligkvarter

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Kriminalteknikere og bomberyddere fra Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) er her til morgen rykket ud til en bilbrand på hjørnet af Bygmestervej og Rentemestervej i Københavns nordvestkvarter. Her står en BMW voldsomt deformeret tilbage i vejsiden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 4.16. Folk i området hørte i følge Ekstra Bladets oplysninger et højt brag, hvorefter politi og brandvæsen rykkede ud.

Bilbranden efterforskes som påsat, mens området er afspærret af politiet. Flere dele fra den totalt udbrændte BMW ligger spredt over fortovet.

Den centrale vagtleder i Københavns Politi Henrik Svejstrup bekræfter, at EOD er på stedet.

- Det er grundet skaderne på bilen. Vi skal have klarlagt, om det er noget, branden har forårsaget, eller om det er andet, der har forårsaget, at bilen er blevet deformeret. Det er derfor, vi også har EOD ude og assistere vores teknikere.

Kriminalteknikere på stedet her til morgen - den udbrændte bil undersøges. Foto: Mette Fleckner

- Er det udtryk for, at det kan være en sprængningsanordning, der har forårsaget branden?

- Nej, det er udtryk for, at vi undersøger forholdet og skal finde ud af, hvad der er sket.

- Har det relation til noget politisk?

- Nej, den retning går vi ikke i øjeblikket

Det er tidligere set, at kriminelle brænder biler af efter kriminalitet for at skjule spor, men det er der dog ikke umiddelbart noget, der taler for i dette tilfælde ud fra det sted, hvor bilen holder, på et befærdet sted.

Henrik Svejstrup kan ikke på nuværende tidspunkt sige nærmere om årsagen til branden.

- Det kan være alt lige fra forsikringssvig til husspektakler og alverdens ting, siger han.

Også i nat klokken 1.57 var der en bilbrand på Rymarksvej i Hellerup, der også efterforskes som påsat. Her er der tale om en Kia Seat og en Audi, der begge er brændt, fordi ilden har bredt sig. Det er endnu uvist i hvilken bil, branden er startet.

Politiet regner ikke med, at de to brande har noget med hinanden at gøre, og ammmunitionsrydderne har ikke været ude til branden i Hellerup.