Bombetrussel: Fly evakueret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det blev en kort rejse for et passagerfly fra Norwegian, da en bombetrussel fik det til at lande efter blot 35 minutter i luften, skriver svenske medier heriblandt Aftonbladet.

Flyet lettede fra den svenske lufthavn Arlanda i Stockholm klokken 10:10 mod Nice. Klokken 10:39 modtog 'Naval- and Rescue Center,' bombetruslen, der fik flyet til at vende om. Flyet landede i Arlanda igen klokken 11:14 efter 35 minutter i luften.

- Vi kan bekræfte, at vi arbejder sammen med flyselskabet, der har fået bombetruslen, siger Towe Hägg, der er pressemedarbejder ved politiet i Stockholm til SVT.

Bombetruslen skulle være kommet fra en telefon i Oslo.

Alle 163 passagerer og de seks medarbejdere blev evakueret klokken 13.

Politiet er på plads sammen med Grænsepatruljen og den regionale indsatsstyrke, skriver Aftonbladet.

Efter evakueringen blev passagererne visiteret af politiet, inden de blev hentet af en bus. Bomberyddere skal undersøge flyet, når alle er ude.

Landsholdssvømmere ombord

Svømmere fra det svenske svømmelandshold er ombord på flyet. En af dem er Isak Eliasson, der beskriver situationen som 'rolig og kontrolleret af personalet', til det svenske medie SVT.

Det svenske svømmlandshold var på vej til konkurrence og træningslejr i den franske Riviera og Nice.

- Det starter i morgen, så vi håber, at vi snart får at vide, hvornår vi kan komme videre, siger Isak Eliasson til SVT.

Opdateres ...