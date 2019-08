Bomme i farlig overkørsel bliver først sat op seks år efter dødsulykke

To blev dræbt i ubevogtet jernbaneoverkørsel i 2014, og i 2018 skete en ny ulykke. Men Banedanmark sætter først bomme op til næste år

Først seks år efter en dødsulykke i 2014 bliver en farlig ubevogtet jernbane-overkørsel på Thybanen i Thisted til næste år sikret med bomme.

Det fremgår af en rapport fra Havarikommissionens jernbaneenhed, der nu er offentliggjort, og som handler om endnu en ulykke i den samme overkørsel, der skete for et år siden, 10. august 2018.

Her slap bilisten heldigvis med chok og lette kvæstelser, da han klokken 11.30 kørte ud foran et Arriva tog i overkørsel 265 på Kappelstensvej i Thisted. Bilisten overså skilte, det røde blink og hørte ikke klokken.

Meget værre gik det 3. september 2014, hvor en 68-årig mand og en 69-årig kvinde blev dræbt på stedet, da de kørte ud foran toget.

Efter dødsulykken anbefalede Havarikommissionen, at sikkerheden i overkørslen blev revurderet, og at eventuelle forbedringer ikke skulle vente på, at Banedanmarks får gennemført Signalprogrammet.

Men den eneste forbedring af sikkerheden, der er foretaget efter dødsulykken i 2014, er opsætning af to ekstra færdselstavler, A72, på Kappelstensvej 'Overkørsel uden bomme' og med undertavlerne 'Se efter tog'.

'Der er nu opsat de nødvendige advarselstavler,' skrev Trafik- og Byggestyrelsens i et notat i 2015 og mente dermed, at Havarikommissionens anbefalinger var efterlevet.

Først i midten af 2020 bliver overkørslen udstyret med helbomme, fremgår det af Havarikommissionens rapport fredag. Det sker i forbindelse med udrulningen af signalprogrammet.

Samtidig bliver to nabooverkørsler, der heller ikke har bomme, nedlagt.

Selv om de to ekstra advarselstavler blev sat op efter dødsulykken, forhindrede de ikke den nye ulykke 10. august sidste år, hvor en personbil blev ramt af togets front ved højre fordør, der blev trykket ind. Bilen endte på højre side af sporet cirka 50 meter fra kollisionstedet.

Toget kørte cirka 50 km/t og blev standset efter 60 meters opbremsning.

Kappelstensvej bruges mest af lokale som 'smutvej' mellem Hundborgvej og Landlyst Allé. Oversigtsforholdene og vejforløbet ved overkørslen er komplicerede, og kræver stor opmærksomhed af bilisterne, så længe overkørslen ikke er beskyttet af helbomme.