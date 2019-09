Borger opdager mystisk morgen-fænomen: Vanvidsbilister stoppet

Hyppig vanvidskørsel foran en borgers hjem i Midt- og Vestjyllands politikreds fik vedkommende til at kontakte politiet.

Borgeren undrede sig over, at han så hyppigt mellem klokken 4 og 6 om morgenen blev overhalet af udenlandske biler med meget høj fart.

Det fik politiet til at undersøge det mystiske fænomen, og nu har de 12 gange i løbet af det seneste år sigtet hollandske fiskere for at køre for stærkt. Alt for stærkt.

'Midt- og Vestjyllands Politi har systematisk med civile videobiler overvåget strækninger fra den sydlige kredsgrænse til Thyborøn og dokumenteret, hvordan flere biler på hollandske plader kører alt for stærkt – helt op til 154 kilometer i timen på almindelig landevej og 183 kilometer i timen på motorvej', skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har sigtelserne medført bøder på mellem 2.500 kroner og 7.500 kroner. Desuden har det i syv tilfælde også udløst en betinget frakendelse af kørekortet, mens én har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet

De tolv sager dækker over i alt seks forskellige personer.

Ifølge politiet er årsagen til vanvidskørslen, at de hollandske fiskere er kørt op gennem Tyskland og videre til Thyborøn for at fiske i de danske farvande.