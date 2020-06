Borger standsede spritbilist

Mistanken om at en kvindelig bilist havde drukket, fik mandag en 44-årig mand til at handle. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Det var kvindens kørsel på Amtsvejen i Skævinge, der vækkede mandens mistanke, og han kørte derfor efter hende, alt imens han havde kontakt til en patrulje, som blev sendt afsted for at finde kvinden.

Inden politiet nåede frem, lykkedes det at borgeren at standse kvinden, som er 35 år og fra København. Han fik hende til at blive på stedet, indtil betjentene nåede frem.

De sigtede hende for spirituskørsel, og hun blev taget med på hospitalet hvor hun fik taget en blodprøve. Den skal nu fastlægge hendes nøjagtige promille.