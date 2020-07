Borgere evakueres efter brand

Onsdag er der opstået en brand på Græskæmnervej i Svendborg.

Det bekræfter Fyns Politi overfor Ekstra Bladet.

De har dog ikke uddybende kommentarer for nu. Til TV2 fortæller indsatslederen, at det er tale om en kraftig eksplosion.

- Der har været en eksplosion i et hus hernede. Vi ved ikke, hvad der har forårsaget det, men den har været så kraftig, at huset er delvist brast sammen, siger Thomas Jasper.

Han ved endnu ikke, hvad der har forårsaget eksplosionen.

I et tweet skriver de, at de er i gang med at evakuere borgere, der bor i radius af 100 meter fra branden, mens området afspærres.

De omkringliggende gader vil blive lukket for al trafik.

Hvad der præcis er opstået brand i, har politiet ikke meldt noget ud om.

Branden i Svendborg er sket på adressen Græskæmnervej 13. Der vil sker afspærring i en radius på 100 meter, hvor borgerne vil blive evakueret. Forvent at omkringliggende gader bliver lukket for al færdsel. Vi melder løbende ud, når vi har nyt #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 29, 2020

Anmeldelsen løb ind onsdag klokken 10.55.

Her er en præcis oversigt over, hvilket adresser der evakueres:

I forbindelse med branden evakuerer vi en række ejendommen. Vi opfordrer de berørte til at søge husly hos venner eller familie. Vi evakuerer følgende ejendomme: Græskæmnervej 6-26, 7-27 og Byskrivervej 1-3 og Fruerstuevej 38-56 samt Øksnebjergvej 51a og 51b #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 29, 2020

